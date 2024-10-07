鱼叉导弹、M1A2T将陆续报到 大幅提升台湾防御能力

台湾向美国采购的岸置鱼叉导弹系统的首批装备已经运抵台湾，另有“陆地之王”称号的M1A2T坦克也正在运送路上，两者将大幅提升台湾防御中国入侵的能力。 台湾向美国采购的108辆M1A2T主力战车，近日在美国密苏里州梅肯县（Macon County）拉普拉塔市（La Plata）火车站，以及美国俄亥俄州利马市现踪！ 一名来到美国旅游的澳大利亚铁道迷在9月底参观拉普拉塔市百年火车站时，刚好撞见一班载有12辆M1A2坦克的列车，正准备运往美国西岸，他兴奋地拿起自拍棒摄影并公开画面。 X 军事分析帐号Ronkainen指出，依照外型和涂漆判断，列车上载的就是首批12辆要交付给台湾的M1A2T。T代表的就是台湾。从画面上可以看到车身后方的辅助冷却与电源系统（ACPS）取代了原本的热源管理系统，安装方式和样式与科威特版的M1A2K，以及沙特版的M1A1SA 相同，预计是台美双方针对台湾炎热气候所进行的配置。 M1A2T现踪 Ronkainen在10月6日进一步曝光多张全新的M1A2T坦克刚从美国俄亥俄州利马工厂出来被卡车运载的画面。他写道，照片是他的朋友所拍摄，并指出画面中的坦克迷彩与台湾国军现役地面装备的“绿棕黑”三色迷彩一致，且炮塔后方安装的ACPS系统虽然科威特也有，但科军的装备是采用沙色迷彩，研判这辆最新现踪的M1A2T坦克可能是日前第一批运往台湾的12辆的补充。 最新的照片也透露出更多M1A2T跟目前美国陆军所使用的M1A2 SEP V2（系统强化套件第2版）的不同细节，包括在炮塔前缘处可以看到有序号写着“E”，代表的是出口装甲版本，以及车长专用的遥控枪塔（CROWS LP）底盘，也在M1A1的基础上进行改良。 根据美国陆军的预算文件，“M1艾布拉姆斯”坦克（M1 Abrams） 升级成M1A2 SEP V3的计划自2015年即开始启动。目前美国已有数百辆M1坦克完成升级到SEP V3的配置。台湾向美国采购的坦克则是M1A2