十一長假結束 旅遊業者：消費降級下最慘黃金週 【新唐人北京時間2024年10月07日訊】中國「十一長假」已結束，官媒大肆宣揚假日期間旅遊人數暴漲，旅遊業一片繁榮。不過，現實中旅遊從業者的感受卻大相徑庭。有旅遊經營者向港媒表示，由於普遍存在消費降級的問題，這次長假人流雖增長，業績卻很糟，甚至是有史以來「最慘黃金週」。 香港《南華早報》10月6日報導說，中國旅遊業正面臨「有史以來最糟糕」季節的現實檢驗。官方發布的旅遊數據所描繪的「樂觀景象」，與消費者因經濟焦慮而不願消費的現實形成了鮮明的對比。一些旅遊業的經營者感嘆，這是「有史以來最慘的」旅遊旺季，今年「十一黃金週」期間的業績，甚至遠比疫情黑暗時期還低。 報導表示，黃金周到處人滿為患遊客如織的繁榮表象下，是消費支出疲軟的深層危機，「許多遊客在更廣泛的經濟不安中，不願打開錢包消費」。 海南三亞的旅行社業者沈倩愉（音譯）受訪時告訴《南華早報》，「多數飯店在黃金周期間沒有漲價，然而訂房率僅是去年的60%至65%，約為2019疫情前的一半」。 旅遊業刊物「旅遊地帶」創辦人張浩希（音譯）也披露，青海一家高級賓館在「十一黃金週」期間的入住率僅有30%。他坦言：「第一線市場的跌宕起伏與宏觀經濟的所謂『繁榮敘事』形成了尖銳對比」。 中共文旅部發布的數據顯示：今年9月中旬的中秋3天假期，中國本土旅遊人數達1.07億人次，比2019年同期增長6.3%；旅遊支出總額510億元人民幣，比2019年增加了8%。 對此，專注於高端旅遊的中國旅行社Dear Voyage的首席營運官關文祿直言：「旅遊業者從不看這些統計數據，因為我們無法理解這些數據是怎麼來的，你越是看它，你就越覺得自己很蠢」。 他告訴《南華早報》：「我從來沒有見過『黃金週』的生意如此慘淡，比淡季最安靜的時候還要糟糕。」 關文祿表示，中國各地的旅行社都有著相同的失望情緒。他說：「人們認為新疆到處都是人，但新疆有無數的賓館正排隊出售，更別提雲南的麗江與大理，我認為沒有比這更艱難的了」」。 事實上，香港旅遊業市場也有類似的情況，出現了「旺丁不旺財」的現象。 香港零售管理協會主席謝邱安儀日前對港媒表示，「十一黃金週」雖然有個別行業因個別因素帶動業績有明顯升幅，但整體零售業的銷售額與之前分別不大。他說：「都是假期，同一時間雖然有遊客到，但有很多市民外遊或北上消費，對本地市場影響依然是要緊。」 日前也有各地業者和民眾拍攝的視頻顯示，福建廈門、廣東東莞、海南三亞、上海等地的大商場、商業街、菜市場、景區都門可羅雀，人煙稀少。甘肅隴南一個縣城的市中心，更是一片荒涼，開門的店鋪沒有幾家，其餘的全部倒閉。 （記者何雅婷綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/07/a103919752.html