「反詐」變敲詐 湖南警察昆明機場索要100元買煙錢 【新唐人北京時間2024年10月08日訊】 中共當局一直以反詐名義限制民眾自由、撈取非法利益。十一國殤日假日期間，湖南警察在昆明國際機場出入境以報備名義向旅客索要100元買煙錢，引發關注。有網友吐槽，「反詐騙變成詐騙的了？」 10月6日，有網友在網絡發帖說，自己在昆明長水國際機場出境去韓國旅行時，在海關安檢處被湖南警察詢問，假期期間出境是否進行了報備。他如實回答稱沒收到報備通知，隨後，他被對方拉到一處沒有攝像頭的區域，被索要100元錢。 該警察對他說，「這個事情處理起來也簡單，我給我們領導打個電話，把你護照發過去，相當於你在我這裡報備了，前提就是給我們領導買包煙，100元」。 該網友表示，當時怕耽誤出境時間，自己就用手機轉給了該警察100元。 該網友說，事後想起來，當時該警察收到錢後，並沒有打電話，甚至在拍護照進行所謂報備時手都在抖。並且，他還了解到，同行的人也遇到了該情況。於是，這名網友選擇了在網上曝光，並報了警。 10月7日，據大陸東方網·縱相視頻報導，昆明出入境邊防檢查站工作人員稱，此事系湖南公安在機場工作組的行為，事件正在處理中，「昨天晚上就把人帶走了，我們也要求先暫停他們在昆明的工作。」 有網友透露，自己在今年4月份就遇到類似情況，「四月份去泰國我就遇到過，真的讓買湖南最好的煙，不然不讓過」。 對於為什麼湖南警察在昆明機場邊檢站工作，有知情網友介紹，雲南、貴州、四川、湖南、福建、江西及安徽這七個省都有派駐昆明機場的反電詐工作組。從昆明機場出境時，如果護照是這七個省的出入境管理局簽發的，旅客就要到相應辦公桌接受二次檢查盤問。 原因是，近些年緬北電詐猖狂，籍貫屬於這七個省的出去搞電詐的多，所以定點設卡。「（昆明）長水國際機場出發時換了登機牌之後，出了電梯先進行行李檢查，然後要到各省的工作組進行登記檢查，然後才能蓋章通行」。 對此，網友吐槽，「援建的變成搞詐騙的了？」 還有網友諷刺：「屬於真實面貌外溢」、「權力運用到了極致」、「窮成這樣了？」 （記者酈酈綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/07/a103919826.html