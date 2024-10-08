小資女也能入手的靜奢風！Michael Kors新作「小折包」低調實用，已悄悄收服舒淇！

Michael Kors 2024秋冬改當靜奢派！推出新包款Jordi小折包，低調率性的外型已悄悄收服舒淇女神。 by jessie- 2024/10/07 更新 Photo／Michael Kors 近年時尚圈吹起的靜奢風Quiet Luxury，使熱門趨勢指向了售價高昂的極高端奢侈品，讓年輕族群較難親近，不過相同的簡約高級感外型、低調率性的手袋，其實有小資女也能負擔的選擇！Michael Kors於2024秋冬啟動轉型，將明顯的標誌移除，注重於極簡設計和功能性，轉而改當靜奢派，新推出的Jordi包款便說明了這項轉變，彰顯質感的特殊包型與皮革，二萬多元即可入手，一起來看看這款新包在簡單表象裡藏著什麼巧思？ Michael Kors Jordi小折包 Michael Kors新款Jordi系列手袋以「折紙藝術」為靈感設計而成，正式帶領品牌加入摺疊包的行列。Jordi能夠完整的攤平收納，使用時透過側邊的摺線，可以將包身隨心轉變為梯形或長方形，既好玩又方便的設計讓它有了「小折包」的暱稱。 Jordi小折包上僅有小小的Logo壓紋，使用極柔軟的頂級皮革經裁切後與麂皮貼合，賦予其軟糯而具延展性的特色，車縫線則於側面巧妙形成幾何圖紋，是個時髦的小細節。Jordi總共推出3種尺寸，光是小型手袋便已足夠女孩們裝入所有日常必需品，托特包尺寸則能夠用於輕旅行或工作場合，俐落外觀男生背也相當合適。 Michael Kors