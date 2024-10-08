以哈战争一周年: 挺以和反以台湾人互别苗头

以哈战事已持续一年，和平曙光却仍幽微。以色列驻台北经济文化办事处星期一(10月7日)举办艺术展，回顾遭哈马斯袭击的悲剧。不过，在台北的巴勒斯坦声援人士当天也前往办事处门口抗议，他们坚称以色列这一年来的报复行动已逾越比例原则，形同“种族灭绝”。 “再一次，看见希望之光”艺术展星期一于台北市区的展厅正式开幕，以色列驻台代表游玛雅（Maya Yaron）指着墙上题为《远离战争》的画作称，这是最感动她的一幅作品，因为画中描绘一位母亲撑开双臂，以肉身为女儿挡下战争的黑暗时所展现的巨大勇气。 育有二子的游玛雅说，这一年来，她每天都在思考如何保护孩子，又该让他们接触多少关于战争的信息。 游玛雅: 以色列为生存而战 期待和平的未来 游玛雅表示，哈马斯于去年10月7日对以色列发动的攻击改变了一切，不仅造成1200以色列人死亡、251个无辜生命被绑架，至今仍有101名人质未能平安回家。 她说﹐在台北策展旨在前瞻未来，因以色列人盼迎来和平、免于恐惧的未来，但他们也深知，现实依旧残酷，以色列上周还经历了史上最大规模的导弹空袭，800万人被迫躲进避难所。 游玛雅说:“以色列正面临生存威胁，我们为自身的生存而战，我们不能奢想，也没有其他机会，若打不赢这场战争，我们将不复存在。” 展场的其他画作，包括由台以艺术家共同创作的拼贴作品《沉默(Silence)》，以一张无声的大嘴，声援因恐怖暴力而无法开口、不被听见的生命。 台以艺术家共同创作 关怀加沙人质 还有其他关切以色列被害人质的作品，例如《回家(Bring her home)》描绘的是以色列女子娜马·利维(Namma Levy)遭哈马斯捆绑、伤痕累累的背影；《和平》画的则是年仅9月大的婴儿克菲尔(Kfir Bibas)也沦为人质一事，两人至今皆未被获释。 以色列知名旅游博主凯南(Ella Kenan)星期一出席在台北召开的以哈战争周年纪念会，她说，哈马斯去年发动袭击后，一开始大肆散布各种绑架、凌虐以色列平民的影片，但随即又删除账号、影片，甚至诬指是以色列屠杀自己的人民，作为对哈马斯发动战争的藉口。