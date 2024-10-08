中共逼老師公務員交護照 分析：凸顯執政危機 【新唐人北京時間2024年10月08日訊】中共不斷加大對中國人出國的限制。不僅中共官員被限制出境，連學校的教師和普通公務員、甚至退休10年的人，也要上繳護照。來看報導。 中共限制官員出境已持續多年，如今又在繼續擴大範圍。 《金融時報》近日報導，從去年開始，涉及學校、大學、地方政府和國有集團的普通員工，國際旅行都受到限制。 據南京一家國有銀行的一名初級銷售人員披露，她去年加入這家銀行時，就被要求上交護照。 另外，湖南省一家地方政府投資基金的一名中層官員也表示，他申請出國度假，獲得九個不同部門的批准，但仍無法取回護照。 大紀元專欄作家王赫：「中共現在是四面楚歌，風聲鶴唳。那麼對老百姓來說，它是非常恐懼大量的老百姓出逃、出走。然後到國外之後洩露了大量的中共內部的機密。」 中國留美學生張俊傑：「那麼現在很明顯的可以看見，隨著中國政治逐漸地走向封閉和保守，中國人民所享有的，僅限的一些生活自由，或者說那些旅遊的自由，也在逐漸的萎縮。」 令人匪夷所思的是，中國一名76歲的老人，10多年前已經從一家國有飛機製造商退休，沒想到今年被以「安全原因」收回護照，並禁止他出國探望家人。 王赫：「中共目前這個恐懼到了無以復加的程度。很多人走線也好，通過各種方式出國也好，他們都可以站出來發聲，揭露中共一些勾當，揭露一些內幕。」 今年夏天，在新學年開始前的幾週裡，廣東、江蘇和河南三省的教育工作者，紛紛在社交媒體上抱怨被迫上交旅行證件。 今年3月，溫州市甌海區教育局發布通知稱，要求幼兒園、小學和中學教師都要上交護照。 分析認為，中國的教科書裡面充滿了謊言，中共擔心教師出國接觸自由社會，回國後會影響學生。 張俊傑：「它（中共）也不希望教育工作者把他們的所見所聞，或者說把他們的這些所思所想，真正的去在他的教學過程當中去實踐。」 由於中國目前經濟嚴重下滑，也有許多富人紛紛出逃美國。 根據投資移民公司Henley Partners的報告，去年有1.4萬名百萬富翁離開中國，數量居世界之首。 王赫：「如果中國經濟要來個大地震，那麼這些高官啊，這些富豪啊，他們是最先知道的。所以他們的撤離，就是中國經濟即將地震的一個前兆。」 新唐人電視台記者唐睿採訪報導