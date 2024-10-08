【快報完整版】「十一」長假結束 旅遊業者：史上最慘「黃金週」 【新唐人北京時間2024年10月08日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間10月7日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：以哈開戰一週年 報告：美國軍援達179億美元；「十一」長假結束 旅遊業者：史上最慘「黃金週」；美菲等六國呂宋島附近聯合軍演 劍指中共；美最高法院將開庭審理「幽靈槍枝」案；分析：無論誰當選 美中經濟脫鉤將日益顯著。 【以哈開戰一週年 報告：美國軍援達179億美元】 在週一（10月7日）哈馬斯突襲以色列、雙方開戰一週年之際，美國布朗大學發布一份報告稱，一年來美國對以色列的軍事援助至少有179億美元，創下歷史紀錄。 自1948年建國以來，以色列一直在接收美國的軍事援助。報告估計，自1959年以來，以色列從美國政府獲得了2,512億美元的軍事援助。這個數字是根據通貨膨脹調整後的金額。而2023年10月7日至今，是美國單年對以色列提供軍事援助最多的一年。 報導中說，自加沙開戰以來，美國對以色列的$179億援助範圍包括：軍事融資、武器銷售及價值至少44億美元的美國庫存削減和二手設備轉讓。在這一年中交付的美國武器，大部分是彈藥，從炮彈到用於襲擊地下堡壘的2,000磅的炸彈和精確制導炸彈。 自今年10月7日以來的武器交付包括：5.7萬發炮彈、3.6萬發火炮彈藥、2萬支M4A1步槍、近1.4萬枚反坦克導彈以及8,700枚Mk82炸彈。 報告提到，美國出資了40億美元，用於補充以色列的鐵穹和大衛投石器導彈防禦系統，以及補充其步槍和噴氣燃料所需的現金。 另外，自加沙開戰以來，拜登政府增加了在中東的軍事力量部署，以威懾和應對敵國對以色列和美國部隊的任何攻擊。去年10月7日，美國在中東有3.4萬名部隊。到今年8月兩艘航母進入該地區後，美軍人數增加到約5萬人。目前在中東的美軍總人數為4.3萬人。而這些軍事行動至少花費了48.6億美元。 1979年，美國與以色列、埃及簽署了和平條約，承諾每年向兩國提供數十億美元的軍事援助。自奧巴馬政府以來，該協議將對以色列的年度援助額設定為38億美元。但中東局勢突變，令美國不得不巨幅增加對以色列的軍事援助。 週一當天，美國總統拜登和副總統賀錦麗分別發表聲明，呼籲以哈停火，讓人質回家。而美國防長奧斯汀（Lloyd