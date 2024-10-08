【中國一分鐘】中共限制教師、公務員出國 退休10年者也要交護照 【新唐人北京時間2024年10月08日訊】下面請看本期中國一分鐘。 中共限制教師、公務員出國 退休10年者也要交護照 中共當局長期以來對公民因私出國進行管控，如今管控範圍進一步擴大。對國際旅行的限制從去年開始大幅擴大，涉及學校、大學、地方政府和國有集團的普通員工。要求越來越多的學校教師和公務員上交護照，甚至退休10年的老人也要上繳護照。 中南海生變？習派官員突遭調離或落馬早退 近期，中共黨魁的親信或習派官員接連出現被調離重要崗位、落馬或提前退居二線的情況，引發外界對習權力穩固性的猜測。分析表示，這可能是反習勢力發力的信號，表明習近平的權力在一定程度上受到了削弱。 十一湖南煙火廠爆炸 官方瞞4天仍不知傷亡 中共十一國殤日前後，中國發生多起凶案及爆炸事故，其中湖南省醴陵市1日和3日先後發生兩次煙火工廠爆炸事故，一直到10月5日，中共官方才確認事件的發生，但至今仍未透露死傷人數。 「新北漂」開網約車 中國民眾長假三天賺不到2千 中國經濟狀況非常糟糕，各地謀生困難的民眾紛紛開起網約車，一些人選擇到北京等一線大城市開網約車餬口，成為「新北漂」。一名「新北漂」表示，本以為十一長假可以多賺點錢，結果3天下來賺不到2千元人民幣，扣除租房子，加上吃、租車、加油費等，算下來根本就掙不到任何錢了。 新唐人亞太電視整理報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/08/a103919901.html