日本前首相麻生太郎称台湾为重要“国家”，恐遭北京强烈反弹

日本前首相麻生太郎星期二（10月8日）在东京一场公开活动中将台湾描述为对日本很重要的一个“国家”。日本共同社表示，这一说法很可能触动北京的敏感神经，引发中国政府的强烈反弹。 台湾驻日本经济文化代表处星期二在东京大仓饭店举行“双十”国庆酒会，现为众议员的麻生太郎与“日本台湾交流协会”会长大桥光夫、“日华议员恳谈会”会长古屋圭司以及参众两院约50名国会议员应邀以贵宾身份出席这一年度盛会。 麻生太郎在酒会上致辞时表示，台湾是一个“邻近日本的国家”，而且两国在没有邦交的情况下维持友好关系具有“重要意义”。 麻生太郎不仅担任过日本首相，也是执政的日本自民党前副总裁，目前担任日本新首相石破茂的顾问。彭博社在报道中表示，麻生太郎有关台湾的表述打破了日本政府长期以来避免将台湾描述成一个主权国家的做法。 台海两岸同文同种，但是自1949年以来便分离分治、互不隶属。北京坚称拥有对民主和自治的台湾的主权，而且即使诉诸武力也要实现两岸的统一。中国政府不仅长期在国际上封杀台湾，挖台湾的外交墙角，而且一贯反对中国的邦交国与台湾发展官方关系或将台湾称为“国家”。任何有违北京所谓“一中”原则的言行都会引起北京的强烈不满，甚至遭到严厉谴责。 日本新首相石破茂在竞选自民党总裁一职前，曾于今年8月访问台湾，表达对台湾的支持和进一步发展日台关系的愿望。石破茂还会晤了台湾总统赖清德和其他高级官员。 分析人士认为，虽然石破茂过去曾经主张建立一个亚洲版北约以抗衡越来越强势的中国，他在出任日本首相之后所执行的对华政策可能基本上还是萧规曹随，对台政策也不会出现大的变化。 彭博社说，麻生太郎有关将台湾描述成一个“国家”的表述也不大可能预示着日本政府政策上的任何改变。 麻生太郎在台湾问题上经常直话直说。今年8月，他在以自民党副总裁身份访问台湾期间表示，台海安全环境恶化意味着日本、美国及其他理念相同的国家需要表现出在台湾受到攻击时协防台湾的“强大决心”。 今年1月，他在谈及台海两岸紧张局势升级时表示，台湾周边有事将“毫无疑问成为日本生存的危机”。 麻生太郎去年曾强调，为了维护台海和平，需要展现实力。北京当局则指责他“严重干涉中国内政”。 麻生太郎2021年访问台湾时公开表示，如果台湾有事，日本和美国就必须协防台湾。他的说法遭到北京的强烈谴责。北京称他的说法“极其错误和危险”。 彭博社指出，自从石破茂担任自民党总裁和日本首相之后，麻生太郎在自民党内的影响力逐渐式微。但他目前仍然是自民党的最高顾问。 日本与台湾维持密切的贸易、文化和人文关系，但是与美国及其他许多国家一样，在台湾主权问题上刻意保持某种模糊，以避免刺激或激怒北京。 北京是日本最大的贸易伙伴，但是日本对中国在外交和军事上越来越强势的行为保持着警觉，并且决定将国防预算翻番，并强化与美国的军事安全关系。