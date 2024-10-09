屏東半島世界歌謠祭16日登場 民謠與饒舌新火花

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者李卉婷屏東縣9日電）2024半島世界歌謠祭16至20日在恆春古城西門廣場登場，今年主題「半島饒舌中」，力邀10個國家共12組團隊演出，讓傳統民謠與現代饒舌，為恆春半島共創音樂新潮流。 屏東縣政府今天發布新聞稿表示，恆春半島民謠可以說唱歷史、抒發情感或來自生活即興，與嘻哈一樣都是以唱唸形式為主音樂，有異曲同工之妙。今年力邀加拿大、剛果、布里亞特、南韓、越南、烏干達、美國、英國、布吉納法索與台灣共10國12組的民謠或嘻哈音樂人共襄盛舉，為2024半島世界歌謠祭演出。 文化處表示，亮點主秀節目「饒舌擂台」，19日晚上7時登場，有加拿大饒舌歌手阿龍Dallas Waldo、母語饒舌創作第1名的台越組合水蜜桃偵探社、阿美族饒舌歌手HengJones大亨、派對品牌「英語金曲復興運動」創辦人DJ QuestionMark（DJ問號）等國內外饒舌歌手，與恆春、滿州民謠傳藝師進行唱唸文化大鬥陣，展現傳統民謠與現代饒舌碰撞的精彩火花。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 文化處提及，每年深受觀眾喜愛的「老調新聲」世界音樂會，今年邀請到多組頂尖國際音樂人加入演出陣容；另外，18日下午4時起有「民謠sing鄉團」、「民謠好神氣」等節目，邀請在地民謠協會、學子、舞團、藝陣打造島嶼文化嘉年華，展開精彩的開幕暖身秀。 文化處表示，半島世界歌謠祭16至20日在恆春古城西門廣場登場，一連5天的歌謠饗宴，還包括民謠大賽、「恆春街頭派對」特色市集、民謠小旅行，讓國內外的遊客感受恆春半島的多元風情和生活文化。（編輯：謝雅竹）1131009