一名男子在广州小学门口持刀刺伤三人，包括两名小学生

星期二(10月8日)是中国“十一”长假结束后首个上班日，一名60岁男子在广州天河区一所小学门口持刀伤害路人，导致三人受伤。据称，两名伤者为小学生，其中一名五年级女生伤势较严重。该事件已造成家长群体恐慌。 当地警方通报称，星期二下午约2时许，天河区华强路发生一宗持刀伤害路人案件，致三名群众受伤；其中一名伤者正在医院接受救治，暂无生命危险，而另外两人被划伤，已经出院。 广州市公安局天河分局说，60岁嫌犯赵某已被迅速抓获，该案件正在进一步侦办中。中国媒体 “财新网”报道称，附近工地工人和酒店保安等人士制伏了嫌犯，协助当地公安机关将其当场抓获。 据报道，事发地为广州珠江新城天河区第一小学华穗校区校门外几十米处，多名家长指称，当时正值学生午休后返校上课，校门口聚集许多学生，其中被捅伤的五年级女童伤势严重，另一名三年级男童被划伤，还有一名照看小孩的阿姨受伤。 香港媒体《明报》援引家长透露，该名女童被“差点刺到心脏”，仍留在医院治疗，另一名男童仅是皮外伤。该家长称，当时不少学生因目睹行凶过程而受到惊吓，事件亦造成家长群体恐慌，认为中国“社会戾气太重，(应)远离公检法场所”。 事发的华强路上一侧是广东省检察院，另一侧是天河区第一小学华穗校区。有街坊及网友称该凶嫌疑似到广东省检察院申诉但未获得受理，因而报复社会。 《大纪元时报》報道，知情人士提供的疑似嫌犯手写的信息显示，赵某卷入一桩案件，并指控法院不出示证据就休庭，上级不处理，他没钱请律师。“孩子们：你们是无辜的，是高院要我自己处理的，这布我为孩子们戴孝吧，”他写道。 另据网络流传微信对话截图显示：“刚刚我女儿上学，被伤的小男孩和他阿姨就在我女儿前面一点点，小男孩肚子上被捅了一刀，流了很多血，阿姨也受伤了。很长一把刀，我女儿吓哭了，到学校门口据说还有一个孩子被伤了。” 网传图片显示，天河第一小学门口有工人清理地上血渍；另一张图片可见一名男子被捆绑卧倒路面，旁边有六名警员，停放一辆粤A广州车牌警车。 该事件在微博引起热议，许多网民对孩童被袭击感到气愤：＂又是小学？这人是疯了吗＂、＂国内这种无差别恐怖袭击 每次都是针对小孩袭击…＂。 也有很多网民点评与经济问题和对社会绝望有关：＂经济不好，这类事情越来越多的＂、＂估计是报复社会＂、＂搞这个的都是不准备继续活着＂、＂越来越多同类事件，还是偶然吗＂。 中国近来发生了多起持刀袭击的暴力伤人事件。 中国“十一”前汐，上海松江区沃尔玛商城发生持刀无差别砍人事件，造成三死十五伤。９月早些时候，一名深圳日本人学校的儿童在上学途中遭刺杀身亡。6月吉林市和苏州市分别也发生了持刀伤人事件。 中国警方表示，这几宗事件的嫌犯有因经济纠纷而犯案者，也有本身是失业或无业者。