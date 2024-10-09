世界媒体看中国：中国对台威胁有多强

在台湾即将纪念中华民国113年国庆之际，中国似乎在准备对台湾显示武力以进一步强化对台湾的威胁。众多分析家认为，中国共产党试图以这种威胁震慑台湾，迫使台湾屈服。在中国准备展示威胁的消息传出的同时，中国也传出正在收缴学校教师护照的消息，显示中共当局担心中国国内情势不稳。 北京对台湾政策的演变 随着台湾即将在10月10日举行中华民国国庆日活动，台湾海峡局势迎来另一波紧张。 10月7日，美国有线电视新闻网CNN以《台湾总统称，我们的历史更悠久，共产党中国‘不可能’成为我们的祖国》为题发表报道称，“台湾总统在一次精心安排的讲话中表示，共产党中国‘绝对不可能’成为台湾的祖国，因为台湾政府历史更悠久，这凸显了双方之间激烈的历史竞争。 “赖清德于5月上任。长期以来，他一直因捍卫台湾主权、拒绝中国共产党对台湾岛的主权主张而面临北京的愤怒。” “尽管从未控制过台湾，但统治中国的共产党政权已誓言要与台湾这个实行自治的民主政体‘统一’，必要时将使用武力。然而，台湾许多人认为自己是台湾人，无意成为中华人民共和国的一部分。” “星期六（10月5日），赖清德引用历史来阐明自己的观点，此举可能会进一步激怒北京。赖清德强调台湾已经是一个‘主权独立国家’，即中华民国，其政府统治中国大陆数十年，直到中共上台后才迁往台湾。” “中华民国”(The Republic of China)是台湾在国际间的正式名称。已故的中共前最高领导人毛泽东和中国总理周恩来多次对台湾领导人坚持这个名称表示高度欣赏，认为这是台湾坚持一个中国，值得称赞。然而，近年来，中共领导人对台湾领导人坚持“中华民国”的称号表示了越来越强烈的敌意。 台湾预计中国再一轮威胁 随着中共对台政策变得越来越强势，中共当局对坚持“中华民国”称号之举不再赞扬，不再满意，而是认为这种坚持也是不可容忍的谋求台湾独立之举，尽管中共历史上也曾经表示过支持台湾人民的自决权。 同在10月7日，路透社从台北以《消息人士称，中国可能在总统发表国庆讲话后在台湾周边地区举行军事演习》为题发表报道说：“台湾官员称，中国可能本周利用台湾总统赖清德即将发表的国庆讲话作为借口，在台湾周边地区举行军事演习向台湾施压，迫使台湾接受中国的主权主张。” “赖清德就职后不久，中国于5月在台湾周边地区举行了‘惩罚性’演习。北京称这是对‘分裂主义行为’的回应。中国当局派出全副武装的战机进行模拟攻击，官方媒体则谴责新上任的赖清德。” “5月的演习被中国称为‘联合利剑—2024A’，该演习引起了包括华盛顿在内的诸多国家的担忧。” “赖清德将于10月10日在台北总统府前举行的盛大庆祝活动上发表重要讲话，庆祝中华民国(台湾的官方名称)成立113周年。” “一位台湾高级安全官员表示，‘我们的评估是，无论赖清德在10月10日说什么，他们都可能会给现有的演习起个名字，称之为联合利剑—2024B。这是有可能的。’他援引了台湾收集的情报以及台湾政府对中国可能采取的行动的评估。” 中国对台湾发动攻击的可能手法 随着中国的军力增长，中国对台湾的威胁越来越大，中共/中国当局究竟会采取怎样的军事战略和战术对台湾发动攻击也成为国际间军事专家的研究热题。