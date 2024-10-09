马尔代夫重新拥抱印度，以缓解中国债务紧箍

马尔代夫总统穆伊兹（Mohamed Muizzu）正在对印度进行为期四天的访问，寻求重新调整该国与新德里的关系。这次访问至关重要，因为它标志着穆伊兹立场的重大转变——此前他更倾向于与中国保持一致。 仅仅一年前，穆伊兹凭借着国内民族主义情绪上涨的浪潮，赢得了选举。他当时承诺让马尔代夫远离印度，迎接新的外交关系动态。在竞选期间，穆伊兹强烈支持“印度撤出”运动，这一运动得到了那些认为印度影响力过于强大的马尔代夫民众的支持。他当时的立场似乎是让马尔代夫更加靠近中国。北京在马尔代夫的基础设施和经济发展中发挥了重要作用。 然而这个星期，当他抵达印度时，穆伊兹的语气明显柔和了许多。他表示：“马尔代夫绝不会做任何损害印度安全的事情。印度是马尔代夫的宝贵伙伴和朋友，我们的关系建立在相互尊重和共同利益的基础上。尽管我们在各个领域加强与其他国家的合作，但我们仍然致力于确保我们的行动不会危及我们地区的安全与稳定。” 这一言论转变突显了穆伊兹在治理国家的过程中面临的日益复杂的挑战，也反映了他在面对不断加剧的经济挑战和可能的外交孤立时，所做出的务实调整。 经济挑战：危机迫在眉睫 与许多小国一样，马尔代夫正面临一场迫在眉睫的金融危机。这个小岛国的外汇储备已经减少到仅剩4.4亿美元，勉强够支付一个半月的进口需求。鉴于此，全球评级机构穆迪下调了马尔代夫的信用评级，理由是违约风险显著上升。马尔代夫严重依赖旅游业，虽然该行业正缓慢地从新冠疫情的影响中恢复，但这不足以抵消偿还巨额债务所带来的经济压力，尤其是欠中国的债务。在过去的十年里，中国通过“一带一路”倡议在马尔代夫的投资推动了该国的基础设施建设。像连接首都马累与附近胡鲁马累岛的西纳马累大桥等项目，已成为中国影响力的标志性象征。 然而，马尔代夫也为这些项目付出了代价，与中国资助的基础设施相关的财政负担十分沉重。随着这些贷款到期，穆伊兹政府面临着在维持基本公共服务的同时，找到偿还债务的办法，同时还得支撑仍在从全球经济衰退中缓慢恢复的经济。这场迫在眉睫的经济危机突显了马尔代夫对财政援助的需求，促使穆伊兹寻求印度的支持。印度已提供了14亿美元的财政援助，涵盖货币互换和发展项目，给马尔代夫雪中送炭。 在接受美国之音采访时，印度政策分析师N. 萨蒂亚·穆尔蒂（N.Sathiya Moorthy）指出，“穆伊兹领导下的马尔代夫转向了中立的外交政策立场，几乎逆转了前总统萨利赫政府对中国友好但对印度更友好的政策 – 这一变化纯粹基于国家和地区优先事项以及压力的务实考量。” 他强调，马尔代夫对外交关系的处理越来越受到经济需求的影响，尽管过去与印度存在政治摩擦，但经济压力迫使其不得不与印度接触。 外交政策的转变：更加平衡 印度长期以来在马尔代夫的发展中扮演着重要角色，是主要的援助提供者和安全合作伙伴。然而，穆伊兹在竞选中的言论却充满了反印情绪，这迎合了马尔代夫内部因对印度在国内日益增长的影响力而感到警惕的民族主义者们。他的“印度撤出”运动广受欢迎，因他承诺减少印度的军事存在并削弱新德里在马尔代夫的影响。这一举措使穆伊兹政府与中国走得更近，穆伊兹也表现出与中国深化关系的意愿。值得注意的是，穆伊兹上任后的首次正式出访是前往土耳其和中国，这被认为是对印度的有意冷落。印度传统上是马尔代夫的首选外交访问对象。 然而，作为一个经济脆弱的小国家，执政的挑战正变得越来越明显。穆伊兹不得不采取更加平衡的外交政策。与中国投资相关的财政负担导致马尔代夫难以做到完全倒向中国，因为那会危及马尔代夫的经济稳定。印度在债务重组和财政援助方面可向马尔代夫提供的潜在支持对于帮助该国度过经济风暴将至关重要。马诺哈尔·帕里卡尔国防研究与分析所（Manohar Parrikar Institute for