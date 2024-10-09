基辅计划年底前举行第二次和平峰会，俄会受邀 但没有乌俄对话

乌克兰驻土耳其大使瓦西尔·博德纳尔（Vasyl Bodnar）星期三（10月9日）表示，乌克兰计划在今年年底前组织第二次有关乌克兰的和平峰会，并希望俄罗斯也能出席这次峰会。但他排除了乌克兰和俄罗斯在峰会期间举行双边会谈的可能性。 路透社在报道中指出，俄罗斯入侵乌克兰已经超过两年半，但是双方对如何结束这场战争的立场仍然大相径庭。土耳其、中国和巴西等国都曾试图在双方之间调解促和，并推出和平倡议，但是迄今为止都毫无进展。 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）制定了一项“胜利计划”，乌克兰政府也正在向盟友推销这项计划。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）则声称，只有当乌克兰同意割让大片国土并放弃加入北约之后，和谈才有可能展开。 “此次峰会最重要的目标之一就是达成一个公平的乌克兰和平。我们这里所说的模式不是乌克兰和俄罗斯面对面坐下，让乌克兰听取俄罗斯提要求，”博德纳尔在安卡拉举行的一场记者会上指出。 “我们现在的想法是：国际社会与乌克兰一道坐下来，列出一份为在乌克兰实现公平和平所采取步骤的清单，然后他们根据这份清单向俄罗斯提出要求，”博德纳尔说。 “这不会是直接的双边对话，而很可能采取第三方介入的方式，通过第三方进行对话。我们希望在今年年底之前举行这次峰会，”博德纳尔又说。 博德纳尔认为土耳其将是峰会的一个重要参与方，因为土耳其在调解其他冲突方面经验丰富。 俄乌战争爆发后，土耳其一直试图与俄罗斯和乌克兰双方都保持良好关系。安卡拉作为北约的一员，支持乌克兰领土完整并谴责了侵略，向基辅提供军事援助，但是它也反对西方对莫斯科实施制裁，因为土耳其与俄罗斯维持着密切的防务、能源和旅游观光方面的合作关系。 乌克兰总统办公室的消息与博德纳尔的说法大致相同。《乌克兰真理报》周二报道说，乌克兰总统办公室主任的顾问达丽阿·扎里夫纳（Dariia Zarivna）表示，第二次乌克兰和平峰会的日期目前尚未确定，但是会在十月底之后确定。 扎里夫纳指出，第二次乌克兰和平峰会不会在11月举行，但是“有关会议的一切筹备工作届时都将完成”。 她还透露，会在十月份举行一系列专题会议，讨论乌克兰和平方案的每一个要点。 “最后一场专题会议将在10月30日至31日举行。在专题会议结束之后就可以确定第二次和平峰会的开会日期，”《乌克兰真理报》引述扎里夫纳的话说。 土耳其外长哈钦·菲丹（Hakan Fidan）预计星期三将出席在克罗地亚东南部港口城市杜布罗夫尼克（Dubrovnik）举行的乌克兰-东南欧峰会。路透社引述一位土耳其外交官的话说，菲丹将在与会期间重申土耳其有关任何乌克兰和谈必须让双方达成“公平持久”方案的立场。