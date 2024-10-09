路透：英外交大臣拉米即将访华，试图重启英中关系

英国外交大臣戴维·拉米（David Lammy）预计将在下星期前往中国访问。路透社引述知情人士的话说，这也是英国工党政府寻求降低与中国这个世界第二大经济体的对抗并恢复英中贸易和投资对话努力的一部分。 英国工党政府官员已经作过表示，他们希望对前任保守党政府许多对华立场进行调整，并将此称为一项“划时代的挑战”，特别是在接纳中国有关创造就业的投资方面。 但是路透社在星期三（10月9日）发表的一篇独家报道中，引述知情人士的话说，英国也不大可能会在一些关键议题上做出让步，例如让中国企业参与关键基础设施建设、人权、以及恢复中共控制的官媒中国国际电视台（CGTN）在英国播出的执照。 四名消息人士中有两人向路透社表示，拉米曾经表示要重新检讨英中关系，而他这次访华，除了在北京与中方官员举行会晤外，还将前往上海与英国在华企业的代表见面。所有的消息人士在接受路透社采访时都要求匿名。 另一位消息人士表示，拉米的访华行程尚未最终敲定。 英国外交部一位发言人告诉路透社，部长的旅行计划会以通常的方式对外宣布。 中国外交部则表示，目前没有任何相关信息可以提供，但是北京希望“在相互尊重和合作双赢的基础上”发展中英关系。 英国首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）今年七月上任，并于八月与中国国家主席习近平通了电话。他当时告诉习近平，英中两国必须能够坦率讨论分歧，同时寻求密切的经济关系和在全球议题上进行合作。 两位消息人士指出，英国财政大臣蕾切尔·里夫斯（Rachel Reeves）也在考虑近期访问中国。 里夫斯访华旨在重启英中之间过去每年一度的贸易和投资会谈。第十次英中经济财金对话于2019年6月举行过后，两国间的这项对话便没有再持续。 路透社引述英国政府统计数据报道说，中国是英国第六大贸易伙伴，英中贸易在英国全部对外贸易中占比为5%。 但是路透社指出，英中两国在香港、间谍指控、以及中国驻英新大使馆建设等问题上的分歧有可能延缓两国恢复经济和财金对话以及中国企业恢复对英投资的计划。 上星期，两名被指控充当中国间谍的英国人，包括一名一位英国资深国会议员的前研究人员，均表示不认罪。而中国方面则在今年六月指控英国军情六处（MI6）试图招募两名中国国家机关的工作人员成为其间谍。 中国重建其驻英大使馆的计划目前也是悬而未决，因为这一计划在2022年12月遭到保守党政府以安全关切的理由拒绝。 香港问题更是英中两国近年来相互谴责和争吵的一个重要议题。在香港实施国安法导致自由和民主严重受挫之后，超过18万的香港居民根据英国设立的特殊BN（O）签证移居英国。 上个月，一位资深的工党国会议员表示，英国应该禁止进口新疆强迫劳动所生产的产品。