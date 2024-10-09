5星飯店變身美術館 承億酒店12月辦插畫藝博會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林巧璉高雄9日電）承億集團12月20日至22日舉辦「2024 STAART Illustration Art Fair 亞洲插畫藝術博覽會」，活動將於承億酒店登場，並串連高雄港旅運中心，活動將邀請數10名韓國藝術家參展。 由承億集團主辦的第3屆「2024 STAART Illustration Art Fair 亞洲插畫藝術博覽會」年底在承億酒店登場，承億酒店表示，今年特別邀請到韓國藝博會Breeze Art Fair進駐參展，為展覽帶來國際亮點，更結合人氣IP展呼應今年主題「走進我的主場」，鼓勵觀者將藝術作品視為自己生活中的一部分，讓收藏更具個人特色。 承億酒店發布新聞稿表示，藝博會今年擴大為雙展區，除了在承億酒店之外，更把「海洋國門-高雄港旅運中心」變成藝術殿堂，從承億酒店出發到旅運中心兩點一線，藉此持續推動亞洲新灣區的藝術量能。 專題展覽分為「亞洲當代精選」與「國際當代藝廊」，特別展區則有「我的藝Z主場」與「未來插畫LAB」。展覽將從優秀藝術家中發掘未來的藝術之星，引導年輕一代的藏家進入市場。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事