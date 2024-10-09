北韓任命新國防部長 宣布切斷連接南韓鐵公路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社首爾9日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，努光鐵已在最高人民會議中被任命為新的國防部長，將接替姜順南（Kang Sun Nam）。數小時後，北韓軍方宣布切斷與南韓相連的公路和鐵路。 法新社報導，金正恩於2018年和2019年出訪新加坡和越南與時任美國總統川普（Donald Trump）舉行會談時，努光鐵（No Kwang Chol）為代表團成員。 北韓新任國防部長努光鐵。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp） 外界原本預期擁核國家北韓將在本週的最高人民會議中廢除一項1991年簽署、具里程碑意義的兩韓協議，作為領導人金正恩將南韓正式定義為敵對國家所推動的措施之一。 然而，平壤當局在昨日結束的會議中未提及此舉。 此外，北韓軍方今天表示，將採取行動「永久關閉並封鎖」與南韓之間的邊界，並已通知美國軍方，以防發生意外衝突。 平壤當局透過聲明表示，由於這些公路和鐵路有朝一日可能會促進兩韓間的旅行，因此將「切斷公路和鐵路」。 儘管北韓今天將此舉形容為「重大軍事步驟」，分析家認為，這可能只是延續長期進程的步驟。 在北韓官媒KCNA發布國防部長任命報導數小時後，北韓軍方表示，他們計劃採取「一項重大軍事措施」，將「完全切斷與大韓民國（南韓）連接的公路與鐵路，並在我方相關區域加強防禦工事」。 北韓軍方還說，「為避免在敏感的南部邊境地區進行防禦工事時發生誤判和意外衝突」，今早已電話通知美軍。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131009