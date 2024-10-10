桃機賀國慶 馬戲團、舞獅演出與國內外旅客同樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳睿騏桃園10日電）機場公司為了與民眾同賀國慶日，今天在桃機航廈內規劃安排5場藝文展演活動，除了馬戲團，還有龍獅戰鼓團，並分發糖果及小福袋與旅客同樂，讓國內外旅客驚喜且歡笑聲不斷。 歡慶國家生日，桃園國際機場公司今天在桃機規劃5場藝文活動，上午10時先由「FOCA福爾摩沙馬戲團」在第二航廈出發區登場，結合特技、踩高蹺等表演，緊緊抓住旅客目光，團員們不時與現場民眾互動，不但讓大小朋友目不轉睛，高難度動作更獲得旅客掌聲與驚呼聲。 機場公司表示，為了讓旅客體驗台灣文化藝術之美，機場公司8月推出「2024桃園機場文藝季」活動，邀請多個具特色的藝文團體，陸續推出馬戲、戲劇、舞蹈、交響樂及傳統藝術等30場表演，把舞台延伸到航廈，讓RUNWAY除了是飛機起降的跑道，也是展現多元文化藝術的伸展台。 機場公司說，除了「FOCA福爾摩沙馬戲團」外，台灣第一個原創馬戲結合音樂劇的「天馬戲創作劇團」，上午10時30分也在第一航廈接機大廳演出，希望讓旅客了解，台灣不僅有壯闊的山海美景享譽國際，更蘊含多元文化與傳統藝術，提供旅客難忘的旅行體驗之餘，也同賀國慶日。 而在下午時段的2時、3時、3時30分，也分別在第一航廈接機大廳、第二航廈接機大廳、第二航廈出發區，由來自宜蘭，傳承傳統民俗龍獅鼓的「洪興龍獅戰鼓團」，帶來力與美的舞龍舞獅，團員們更帶來了糖果及小福袋，以行走互動的演出方式與民眾分享，讓國內外旅客驚喜連連。 一名外籍女士自舞獅的口中領取糖果，一邊開心尖叫，一邊不忘叮嚀一旁的家人，為她拍照記錄。 此外，也有來自韓國的女性遊客，拿著手機錄影，也不忘領取糖果。 一對來自日本的旅客，帶著一雙兒女開心看著演出，對精彩演出讚不絕口，領取糖果得知是國慶日後，也不忘大聲祝福「Happy Double Tenth Day」。（編輯：李淑華）1131010 為了與民眾同賀國慶日，機場公司10日在桃機航廈內規劃安排5場藝文展演活動，其中來自宜蘭的「洪興龍獅戰鼓團」，帶來力與美的舞龍舞獅，讓國內外旅客驚喜、歡笑聲不斷。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年10月10日