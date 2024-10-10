2024新光三越周年慶逼人開刷！30款超級瑪利歐獨家贈品兌換攻略總整理

新光三越2024週年慶檔期實在太犯規！請出超級瑪利歐推出獨家卡友禮、集點贈，如何兌換現在一次告訴你！ by Benny- 2024/10/10 更新 Photo／新光三越 全台周年慶檔期正式開打，作為百貨龍頭的新光三越完全卯足全力，將全台據點分為三波進行，除了有獨家優惠、獨賣組合、限量聯名款等著消費者，今年更攜手全球知名IP：任天堂旗下的超級瑪利歐聯手催買氣，共同打造30款獨家限量贈品，買好買滿之後別忘記去兌換帶回家！ 新光三越周年慶首波由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店等6間據點於10/3起跑；身為全台一級戰區的「台北信義新天地」則由10/17至11/10登場，整個檔期為25天，並規劃豐富的「超級瑪利歐勇闖冒險世界」系列贈品卡友禮、集點送，還會在10/19舉辦3場「瑪利歐見面會」，瑪利歐人偶、碧姬公主、路易吉將會現身與大小朋友互動相見歡。 超級瑪利歐 勇闖冒險世界 集點贈 勇闖冒險世界卡友禮 以下列出「台北信義新天地」超級瑪利歐卡友禮、集點送的兌換日期與攻略，粉絲們快把喜歡的品項筆記起來，瞄準日期帶回家！ 【卡友禮】 10/17~10/18 新光三聯名卡限定 單筆刷滿3000元以上贈「超級蘑菇 針織包」 10/19~10/20 指定銀行卡限定