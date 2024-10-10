2024國慶煙火在雲林！40分鐘絢爛花火無人機、最佳觀賞處等完整朝聖攻略

2024國慶煙火即將於雲林盛大登場！10/10當天活動重點、煙火施放時間與特色、周遭美食與順遊景點全都整理好囉！ by Benny- 2024/10/10 更新 Photo／慢遊雲林、雲林縣政府 2024國慶煙火即將到來，今年首度於雲林舉辦，當晚會施放40分鐘絢爛煙火，縣政府主打「來雲林，賞百景、享百味、看百戲」，規劃豐富系列活動、100碗美食及100個景點推薦，請把這篇最強攻略收下！ 40分鐘絢爛花火點亮雲林夜空 當天下午4點半便會有舞台表演，霹靂布袋戲、雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等演出；而晚會則有樂興之時管絃樂團、黃妃、李千娜、原子少年VERA接力演出。活動最大亮點是8點的璀璨煙火秀，會以400台無人機在夜空中排列10大主題：素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、在地推廣智慧農業、雲林出產農業良品、在地文化、114全國運動會在雲林、國旗飄揚，閃耀整整600秒；接著會有40分鐘、總計3萬發煙火搭配交響樂，打造難忘的視聽覺饗宴。 10分鐘就有一班免費接駁車 「2024國慶焰火在雲林」交通接駁車 外縣市遊客自下午2點起至7點，可於斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站、北港好庫文化園區等4個地方搭乘免費接駁車，並可直達會場焰火轉運站。每10分鐘一班、人潮坐滿會立即發車，而返程則是從8點開始，會將全數民眾疏散完畢為止。而主舞台距離車站，僅需步行10分鐘，現場也會有400攤的美食街，邀請全台民眾一同共襄盛舉。 11處最佳觀賞點搶先卡位 「2024國慶焰火在雲林」11處最佳觀賞位置 想要好好欣賞一年一度的絢爛煙火之美，官方特別列出「11大最佳觀賞位置」，分別是：欣虎尾壘球場（副觀賞區）、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村。而外圍停車場則有學府一路、科虎路、建成路、永興路等四處推薦。 雲林美食100碗等待饕客品嚐 「2024國慶焰火在雲林」推薦美食 從324道報名美食中精選「美食100碗」，包含虎尾鎮的虎月燒、海中寶餐廳的苦茶油雞、麻辣臭豆腐鴨血煲等特色美食；「美食之都」斗六市則有香草焦糖布丁、阿義羊肉店沙茶羊肉、耕雲軒港式餐廳三好蔥香麵包雞。斗南鎮有雲蒸薑母鴨、尚珍肉品店伴手禮；「宗教原鄉」北港鎮是北港老受鴨肉飯、鴨丫小麵店黃金炸豆腐、阿鹿嘎B香港絲襪奶茶。另外連土庫鎮、口湖鄉、西螺鎮、水林鄉都有眾多名單等待發掘。 搭配「雲林100景」來趟愜意小旅行 「2024國慶焰火在雲林」推薦景點