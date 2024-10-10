赖清德国庆演说再论“中华民国”史 分析:走统独中间路线，抢国民党神主牌

台湾总统赖清德星期四(10月10日)发表他任内首次的双十国庆演说，他在演说中提及“中华民国”一词，多达10次，备受瞩目。继先前的“祖国论”引发热议后，赖清德今再阐述“中华民国”史，并强调其与中国互不隶属的政治现实。学者认为，这显示中共眼中的顽固台独份子赖清德，正逐渐转往统独的中间路线，甚至从国民党手中收割“中华民国”这块神主牌。 “中华民国庆祝113年国庆大会”星期四上午于台湾总统府前广场举行，由于这是赖清德5月20日就职以来，首次发表国庆演说，讲稿内容备受关注。 从推翻满清说起 赖清德论述“中华民国台湾” 不同于前台湾总统蔡英文惯用全民抗疫、潜舰国造等时事议题当开场白，赖清德则从113年前的中华民国建国史说起。 赖清德说，百年前的人们揭竿起义，推翻清朝的帝制，即梦想打造一个民有、民治、民享的民主共和国。 他说，民主的梦想虽曾遭战火和威权统治蹂躏，但在台历经古宁头(中方称金门战役)、八二三战役(金门炮战)和45年前的“美丽岛事件”，如今“人民当家作主的愿望，终于在台湾实现”。 赖清德于国庆大典上说:“我要感谢一代又一代国人同胞，同舟共济、风雨同行。现在，中华民国已经在台澎金马落地生根，和中华人民共和国互不隶属。” 短短三段话，赖清德将数十年前、国共内战和台湾民主化进程的重大事件与现代台湾政治与中华民国史共同串联起来。 尤其一向被认为台独色彩浓厚的赖清德，在这场演说共提及“中华民国”一词10次，包括两度称“中华民国台湾”；相较之下，前总统蔡英文八年任内的国庆演说平均每年仅提到6次。 就算国民党籍前总统马英九于任内最后一次、2015年的国庆演说中，提到“中华民国”的次数，也仅十次。 赖清德隔空呼吁中国“承担国际责任” 赖清德还演说中向对岸喊话，他说，世界各国多年来支持中国，促其经济发展、提升国力，无非是期待中国为世界带来贡献，因此，中国应响应国际期待，“发挥影响力，和世界各国共同努力，结束俄乌战争和中东冲突”。 他还呼吁中国“和台湾一起承担国际责任，对区域和全球的和平、安全与繁荣，做出贡献”。 对于赖清德的国庆演说，现场观礼的台湾民众评价不一。 来自中台湾台中市、从事服务业的蓝毅生告诉美国之音，不管政治人物怎么表述，“台湾和中华民国在我们心目中，是一样的地位”，他期待“两岸气氛变好，大家心情压力也比较少”。 位于台北市的旅游业者陈娴荣则说，赖清德国庆演说的措辞，已经不若他日前在国庆晚会中的言论“那么犀利”，但“对岸一定听不进去”。 马英九斥赖清德“新两国论”，拒出席国庆典礼 赖清德在上星期六(10月5日)的国庆晚会致词时直言，就年纪来说，十一刚庆祝建国75年的中华人民共和国“绝对不可能成为中华民国人民的祖国，反倒是中华民国可能是中华人民共和国75岁以上民众的祖国”。 他的这番“祖国论”不仅随即引发中国人热议，也遭中国社媒封禁。台湾前总统马英九也以赖清德发表“新两国论”为由，拒绝出席星期四的国庆大会，因为他质疑赖清德的说法违反中华民国宪法、追求台独，将把台湾2300万人带向险境。