澳门特首选举周日举行 市民冷眼旁观京人治澳

澳门将于10月13日举行第6届特别行政区行政长官选举，由于这次选举跟之前4次选举一样，只有1名候选人获得参选资格，而且只有400名选举委员会成员获投票权，所以选举还没举行，结果却已成定局，令澳门人表示甚至连选举在何时举行也不太清楚。 就算几乎肯定当选的候选人岑浩辉，将成为首名非本土出生长大的特首，澳门市民基于各种原因，对这种即将来临的变化也没太大感觉。 在现任特首贺一诚宣布因为健康理由，决定不角逐连任后，澳门特别行政区终审法院院长岑浩辉，就在今年8月28日宣布参选下任特首。由于岑浩辉在400个选举委员会成员之中，获得386个提名，因此在“小圈子选举”制度下，成为唯一的候选人。 岑浩辉在广东中山市出生长大，1980年代就读北京大学法律系，1986年移居澳门，及后到葡萄牙的大学修读语言及法律课程，返回澳门后参与司法和检察工作，并于1999年12月澳门特区成立后成为终审法院院长，直至今年8月才因宣布参选特首而卸任。 由于拥有浓厚中华人民共和国背景，所以岑浩辉早于澳门主权移交前，已被澳门社会视为北京意图栽培成治澳班子的“十三太保”之一。而且在2021年澳门警方以防疫为由禁止“六四”烛光集会时，岑浩辉以终审法院院长身份，判决集会主办单位澳门民主发展联委会败诉。因此澳门前民主派立法会议员区锦新认为，岑浩辉当选将是“京人治澳”。 很多市民不知岑浩辉是谁 不过就算如此，很多澳门市民表示对岑浩辉甚至特首选举，可说是几乎没有任何感觉和认知。担任公共机构护理员的中产人士史小姐就是其中之一，她坦言对岑浩辉这个人完全没有认识。她告诉美国之音：“在他说要出来参选之前，我从没听过这名字。就算是现在对他的认识，也只透过媒体报道去了解，不过也看不见太多报道，所以认识有限。我对他的背景不太熟悉，第一印象就是他在中国大陆长大，所以他当特首后，会不会用中央政府的思维，来更有力地影响澳门政治文化呢﹖” 史小姐续说几乎没留意这次选举，主因是自己没投票权，也对参选人不认识，所以对新特首和新政府的期望，就是希望能令澳门经济情况得以改善，推行更多惠民措施。 澳门市民对这次选举无感，对于一湾之隔的香港人来说，几乎连澳门将要举行特首选举也全然不知，看起来就是理所当然。工程师张世昌曾经因为工作而移居澳门4年多，尽管两年前已经回流香港，仍然对澳门现况有所关注。不过他直言根本不知道特首选举将在本周日举行，亦表示完全不认识岑浩辉是谁，连他认识的澳门人也完全没有提及任何跟选举有关的事。 张世昌分享上月跟澳门朋友聚餐时的情况说：“他们不会讨论政治，只会讨论澳门经济。他们多提及澳门在疫情后只是“旺丁不旺财”，虽然有游客，不过中国大陆游客的人均消费减少很多，他们不会去名店爆买，也不会入住高级酒店。他们关心旅游业，关心经济多于关心谁是特首。政治的事他们一整晚完全没谈过。” 澳门和香港都是中华人民共和国的特别行政区，也只有一湾之隔，因此以往在政策推动上也有相互示范作用。例如澳门早于2009年已实施国安法，成为日后香港政府推行国安法的蓝本。又例如香港政府于2020年以防疫为由，首次取缔维园六四烛光晚会，澳门政府在2021年便以同样方式取缔烛光晚会。 港人不担心沦为“京人治港”范例 不过张世昌却不担心这次澳门开“京人治澳”先例，会成为香港日后走向“京人治港”的参考例子。他解释说：“澳门人口基数少，要用中国大陆人口‘沟淡’相对容易，所以起用不在澳门出生的人做特首绝非奇事。相反香港人口结构要‘沟淡’的话没那么容易，别说是特首，若找一个连广东话都不懂说的人担任司长，我也看不到有什么必要。我认为就算是做做样子，特首始终还是要由香港人来做。不过话说回头，就算找真正澳门人或香港人做行政长官，他们又是否真的能捍卫到澳门人或香港人的利益呢﹖” 曾经是讽刺澳门时弊的网上媒体“爱瞒日报”幕后推手，近年定居台湾的崔子钊，认为本来澳门特首选举，是只由北京指定一个人参选的小圈子选举，澳门人一般不热衷关注是正常现象。而且政府近年积极执行国安法，令市民更不愿意就政治事务作出评论。 推行中央政策乃最重要任务 对于为什么中共政府这次安排非澳门出生人士担任特首，崔子钊认为是中共希望澳门特首能切实执行中央政府的政策。他告诉美国之音：“以往澳门特首都是爱国人士，不过论到‘根正苗红’，一定不及在中国做过法官的人。岑浩辉的竞选政纲多番强调一国两制，融入国家发展大局，这些都是政治任务。融合国家发展是崔世安时代已提及，但到了贺一诚年代执行力不太好，其中一个例子就是横琴深合区，那边目前仍然有很多空置楼房。而且他提出的五大政纲之中，有四点是跟国家发展有关，只有最后一点才是关于民生，但都是偏向叫澳门人到大陆养老之类。” 另一方面，崔子钊认为将澳门改造成为协助中国政府作出更多国家发展，是岑浩辉上台后另一重要工作，尤其是发挥葡语系国家桥梁作用。他说：“这是澳门的一大优势，不过以往成效不是太好。就算贺一诚比以往两位特首已经根正苗红很多，但也没有在这方面带来很大成效，甚至有传闻是因为利益输送，才令他被逼提早下台。所以北京不希望下任特首再次与利益集团勾结，从而影响管治威信。”