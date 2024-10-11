后里葡萄日本溯源之旅 串連台日百年情緣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊明珠東京11日專電）后里「樹生酒莊」選用黑后葡萄釀造的埔桃酒在多國獲殊榮，黑后葡萄是121年前來自日本「葡萄酒之父」川上善兵衛所創的岩之原葡萄園。樹生酒莊創辦人洪吉倍及高雄餐旅大學老師陳千浩等人昨天到川上善兵衛墳前獻酒、謝恩，場面感人。 埔桃酒2014年在法國釀酒師公會的世界酒類競賽Vinalies Internationales中榮獲金牌，之後分別在法國、西班牙、義大利、德國、匈牙利、美國、紐西蘭、澳洲、英國及日本分別獲得金牌、銀牌等殊榮。前總統蔡英文在國宴，以及時任駐美代表蕭美琴在雙橡園款待外賓曾選用這款酒，備受好評，堪稱台灣之光。 陳千浩今天接受中央社電話採訪時表示，追本溯源，「日本葡萄酒之父」川上善兵衛創立的岩之原葡萄園正是台灣最重要的釀酒紅葡萄黑后（Black Queen）的發源地，造就台灣今日葡萄酒產業。 陳千浩與洪吉倍昨天帶著在多國獲得殊榮的黑后紅埔桃酒重回位於新潟縣的岩之原葡萄園，由現任莊主遠藤正義接待。一行人在川上善兵衛的墳前獻酒報告說：「黑后葡萄酒釀造在『帝國台灣』任務達成，非常感謝您。」 陳千浩表示，日本明治維新從西方引進的葡萄酒文化席捲日本，受到浪漫酒文化感動的日本年輕人半田敏男隻身渡海到台灣，懷抱在「帝國台灣」開創葡萄酒產業的夢想。 半田敏男在赴台之前，1901年從東京農藝革進會購得 白馬拉加（White Malaga）、康科德（Concord）、伊莎貝拉（Isabella）、Palestine等西洋葡萄品種以及日本本土的甲州品種，種植在新竹西門；除了甲州和Palestine之外，大多發育良好。 根據文獻，兩年後，半田敏男從岩之原葡萄園購入15種葡萄到台灣種植。1935年，台北帝國大學（現在的台灣大學）教授田中長三郎於台北帝國大學農場果樹園實驗種植了17種葡萄，報告中並記載10種葡萄品種的產量。 對於台灣葡萄酒尋根團的到來，岩之原葡萄園莊主遠藤正義認為這是一件大事，這在台日交流史上意義重大，整座酒廠昨天全體總動員接待台灣團。 根據陳千浩轉述，遠藤正義表示，沒想到該園培育出來適合日本的葡萄品種竟然開枝散葉，歷經100多年，選用該園培育出的黑后葡萄所釀製的埔桃酒如今在世界榮獲殊榮。 陳千浩說，「樹生酒莊」釀過葡萄酒的木桶，後來被蘇格蘭酒廠買去放威士忌。昨天樹生酒莊莊主洪吉倍就把這款威士忌送給遠藤正義，這瓶酒很珍貴，售價約新台幣7萬元。 陳千浩進一步表示，明治維新時受到西方浪漫文化的影響，當時內地（日治時代稱日本本土）的日本人到新天地台灣，帶進西方浪漫文化，想開創釀葡萄酒的產業，不斷地做實驗，進口多種品種，並在台灣尋找合適的土地種植葡萄。 當種植面積到達一定程度時，大東亞戰爭爆發，這些日本人返回內地。台灣農民延續夢想，以川上善兵衛培育的葡萄品種釀酒。 他表示，川上善兵衛從日本江戶幕府海軍負責人勝海舟接觸到葡萄酒知識後，散盡家財，研發葡萄酒。他所釀造的酒被當時的天皇品嚐後，備受喜愛，葡萄酒因此熱賣。 陳千浩笑談自己的葡萄酒外交夢想說：「我也希望當年『帝國台灣』醞釀出來的滋味，現在的天皇（日皇）也可以喝到。」