頂級保養之最「極上御藏晚霜」活化抗老關鍵維持肌膚緊實透亮！週年慶入手，奢養美肌馬上做起～

抗老不分年紀，從現在開始都來得及！只要選對產品並持續做好保養，肌膚重現緊實透亮年輕之美，早已不是遙遠的夢想。資生堂極上御藏系列今年成功解鎖肌膚老化奧秘，發現：「活化肌膚內CCN2生長因子，即可重現肌膚彈性與光采。」因此第一款蘊含「長壽肌因凍齡科技」配方，能喚活抗老關鍵CCN2的「極上御藏晚霜」，正是迎來肌膚緊緻光燦新巔峰的最佳解答！週年慶即將來臨，當然得準備好，擁抱資生堂極上御藏頂級奢養吧～ by 花漾543 長壽肌因凍齡科技x 10倍延命草修復能量，喚活抗老關鍵CCN2生長因子 40多年來資生堂持續深入探究肌膚老化根源，為當代女性揭開青春不老的終極奧秘。而歷經大規模蒐集全球肌膚測量數據並深入分析後，資生堂發現驚人結果：「肌膚內的CCN2生長因子若能被活化，就能預防老化，使肌膚重現緊緻彈力與光采。」 這項引領當代抗老保養新走向的研究結果，促使資生堂研發出能幫助肌膚彈性與光采重返巔峰，深入喚活抗老關鍵CCN2生長因子的創新「長壽肌因凍齡科技」，並成為2024超重量級抗老巨作──資生堂「極上御藏晚霜」的內蘊配方靈魂！ 左: 長壽肌因凍齡科技 右: CCN2生長因子 第一款運用「長壽肌因凍齡科技」，並結合10倍延命草修復能量、京都極上玉露、高單位維他命C等珍貴成分的資生堂「極上御藏晚霜」，以超越美容界頂級乳霜的超高規格配方，在每晚肌膚黃金修護期，深入肌膚生成彈力與光采的根源，激活喚醒CCN2生長因子，幫助肌膚順利修護累積一整天的損傷與老化痕跡，重現澎彈、緊緻、細嫩、透亮之美，讓你真切擁抱夜復一夜高效奢養造就的肌膚極上美感。 我想獲得「頂級奢華體驗禮組」 極上御藏晚霜與極上御藏新生奧義精華1+1，緊實透亮重返巔峰 上市後就因為奢滑柔潤綿密質地、日系頂級花萃高雅香氣而被封為＃貴婦晚霜、＃日本皇室級頂級乳霜 的資生堂「極上御藏晚霜」，每次保養肌膚，都能帶來宛如身在日本銀座SPA會館、由專人為你做頂級保養的奢寵心情！這款今年話題度最高的頂級晚霜，建議與同系列「極上御藏新生奧義精華」搭配使用，1+1兩步驟完美銜接，將帶來「2的N次方」等級緊緻、彈潤、造光養膚效果，幫你直接預約凍齡美肌未來。 每天早晚用於化妝水或柔膚露之後的「極上御藏新生奧義精華」，含極上御藏系列的明星成分珍稀延命草、資生堂專利亮白成分「4MSK」及多種日本植萃精華，能顯著提亮肌膚光采，使臉部線條重現年輕緊實感。 極上御藏新生奧義精華 每次保養建議按壓兩次用量（一次用於全臉與下顎肌膚、一次用於頸部肌膚）的「極上御藏新生奧義精華」，在重點保養第一步，先給予肌膚滿滿奢潤，找回肌膚的健康與緊實透亮感；夜間保養時，精華後再以「極上御藏晚霜」注入、奢養、封存滿滿凍齡修復能量，簡簡單單的1+1保養，即可給予肌膚超乎想像的頂級保養力，看見臉龐煥然一新的美！ 我想獲得「頂級奢華體驗禮組」