澳門特首選舉13日登場 市民冷眼旁觀「京人治澳」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北11日電）澳門13日將舉行第6屆行政長官選舉，澳門終審法院前院長岑浩輝篤定將成為首名中國大陸出生的特首，形成「京人治澳」。澳門人大多不認識他，也不關注特首選舉，市民更在意經濟發展。 澳門特首賀一誠8月以「身體健康尚未全面恢復」為由，宣布不尋求連任，盛傳他是在北京要求下放棄連任。其後，岑浩輝宣布參選特首，9月20日確定成為唯一候選人。 美國之音（VOA）今天報導，由於這屆澳門特首選舉只有一名候選人獲得參選資格，而且只有400名選舉委員會成員有投票權，所以選舉還沒舉行，結果已成定局，澳門人表示甚至連選舉在何時舉行也不太清楚。 報導說，就算岑浩輝將成為首名非本土出生長大的特首，澳門市民基於各種原因，對這種即將來臨的變化也沒太大感覺。 62歲的岑浩輝在廣東中山市出生長大，1980年代就讀北京大學法律系，1986年移居澳門，其後到葡萄牙的大學修讀語言及法律課程，返回澳門後參與司法和檢察工作，並於1999年12月澳門特區成立後成為終審法院院長，直至8月才因宣布參選特首而卸任。 報導指出，由於擁有濃厚中國背景，所以岑浩輝早於澳門主權移交前，已被澳門社會視為北京意圖栽培成治澳班子的「十三太保」之一。而且在2021年澳門警方以防疫為由禁止六四燭光集會時，岑浩輝判決集會主辦單位澳門民主發展聯委會敗訴。 因此，澳門前民主派立法會議員區錦新認為，岑浩輝當選將是「京人治澳」。 報導提到，很多澳門市民表示對岑浩輝甚至特首選舉，可說是幾乎沒有任何感覺和認知。擔任公共機構護理員的中產人士史小姐就是其中之一，她坦言對岑浩輝這個人完全沒有認識，並表示幾乎沒留意這次選舉，主因是自己沒投票權，也對參選人不認識，所以對新特首和新政府的期望，就是希望能令澳門經濟情況得以改善，推行更多惠民措施。 香港工程師張世昌曾經因為工作而移居澳門4年多，儘管兩年前已經回流香港，仍然對澳門現況有所關注。不過他直言根本不知道特首選舉將在週日舉行，也表示完全不認識岑浩輝是誰，連他認識的澳門人也完全沒有提及任何跟選舉有關的事。 張世昌分享上月跟澳門朋友聚餐時的情況說：「他們不會討論政治，只會討論澳門經濟。他們多提及澳門在疫情後只是旺丁不旺財，雖然有遊客，不過中國大陸遊客的人均消費減少很多，他們不會去名店爆買，也不會入住高級酒店。他們關心旅遊業，關心經濟多於關心誰是特首。政治的事他們一整晚完全沒談過。」 曾經是諷刺澳門時弊的網上媒體「愛瞞日報」幕後推手，近年定居台灣的崔子釗認為，澳門特首選舉是只由北京指定一個人參選的小圈子選舉，澳門人一般不熱衷關注是正常現象。而且政府近年積極執行國安法，令市民更不願意就政治事務作出評論。 崔子釗認為，中共希望澳門特首能切實執行中央政府的政策。岑浩輝的競選政綱多番強調一國兩制，融入國家發展大局，這些都是政治任務。融合國家發展是崔世安時代已提及，但到了賀一誠年代執行力不太好，其中一個例子就是橫琴深合區，那邊目前仍然有很多空置樓房。 他提到，岑浩輝提出的五大政綱之中，有四點是跟國家發展有關，只有最後一點才是關於民生，但都是偏向叫澳門人到大陸養老之類。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱