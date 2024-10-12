中国称富士康郑州厂4名台干因涉嫌受贿罪等正接受调查

中国政府星期五(10月11日)表示，全球最大的苹果手机代工商富士康(Foxconn)位于郑州厂的台湾员工因涉嫌受贿和贪污而正在接受调查；此前台湾方面已报道他们被拘留的消息。 中国国台办发言人朱凤莲星期五在一份声明中表示，关于此案“当事人涉嫌非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等犯罪行为，被有关部门依法调查”。声明中并未透露有多少员工正在接受调查，以及被调查人员的身份。 朱凤莲表示，目前案件正在侦办中，“有关部门严格依法办案，依法保障其合法权益”。但未就案件详细说明。 富士康，正式名称为鸿海科技集团 (Hon Hai Precision Industry)，是全球最大的电子产品代工制造商，为包括苹果在内的多家主要科技公司组装设备。其大部分工厂都位于中国，包括中国河南省的郑州市。 郑州被称为“iPhone之城”，富士康位于郑州的工厂是全球苹果手机的主要生产基地。 台湾陆委会在星期三表示，已就该案询问过富士康的台湾母公司鸿海。就陆委会的说法，此案情节“相当怪异”，原因是郑州公安以“非国家工作人员受贿”、类似台湾的“背信罪”拘留4名富士康员工，但鸿海却表示“公司毫无损失”，指4名员工无做出伤害公司利益的情事。 陆委会补充道，这起案件“不排除是出于少数公安腐败滥权，已经严重伤害企业信心”，并呼吁中国相关单位尽速调查处置。 富士康发言人星期五接受媒体采访时拒绝置评。 中国声称民主治理的台湾为其领土的一部分，并拒绝排除有朝一日使用武力夺取台湾控制权的可能性。 台湾曾多次警告公民注意前往中国大陆的潜在危险。 今年6月，台湾政府提高了前往中国及香港澳门旅游的警告级别，告诉公民绝非必要，不要前往中国。此前北京威胁要惩治“台独顽固分子”，被定罪分裂国家者最高处以死刑。 自从中国40年前开始里程碑式的经济改革以来，相同的文化语言以及低成本的优势吸引了不少台湾企业，台商已在中国投资了数十亿美元。不过由于区域科技争端，近年来台商投资已大幅减少。 (此文参考了路透社和法新社的报道。)