首屆華航星光馬拉松開跑 近萬名跑者共襄盛舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北12日電）首屆華航星光馬拉松今天晚間起跑，吸引近萬名海內外跑者共襄盛舉，寫下國內半程馬拉松賽事夜跑參賽人數最多紀錄。 中華航空今天舉辦首屆星光馬拉松，賽事包括半程（21K）馬拉松組、健康樂跑（10K）組及親子休閒（5K）組，吸引近萬名海內外跑者，寫下國內半程馬拉松賽事夜跑參賽人數最多紀錄。 根據華航發布的新聞稿，賽事提供長程線、區域線不限航點機票抽獎，賽事個人獎金最高新台幣3萬元，跑者賽前物資及完賽禮包更多達數10項豐富商品，包含亞洲多國eSIM、共享乘車9折優惠及多款能量補給品等。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 華航說，賽事周邊產品設計秉持永續理念，採用環保咖啡紗製作紀念衣、選用無淋膜紙杯外，毛巾及完賽禮提袋等物資均可重複使用，衣保袋更兼具旅行登機包實用功能，完賽證書以電子化方式提供。 華航說，馬拉松星光派對邀請金曲天團宇宙人、人氣創作歌手9m88，以及代表台灣參與巴黎文化奧運的世界DJ大賽冠軍 DJ QuestionMark 帶來演出，現場更集結近30家特色攤位，異國美食、文創手作等吃喝玩樂一站式體驗，開創國內馬拉松新風格。（編輯：李亨山）1131012