【時事金掃描】A股癲狂 恐怖的滬深資金圖 【新唐人北京時間2024年10月12日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點贊、留言並且轉發推薦。 今天焦點：中國股市驚魂 「上海爺叔」跑了？賴清德國慶演講，中共又恨又尷尬；滬深兩市資金圖，透視中共「割韭菜」戰略；股民癲狂衆生相，癡迷遇風口，飛起來正是無望跳樓時。 賴清德雙十節演講 中共又恨又尷尬 10月10號，是中華民國的雙十節，也就是台灣人慶祝的113周年國慶。中華民國總統賴清德發表他任內首次國慶演說，有意思的是被海峽對岸稱作台獨的賴清德，在演說中多達10次用了「中華民國」一詞，備受外界矚目。 賴清德在10月10號的雙十國慶慶典上，重申了中華民國和中華人民共和國互不隸屬，並強調中華人民共和國無權代表台灣。同時，賴清德針對當代台灣人定位認知的不同，提出了台灣「四個不變」的共同目標。 至於作爲中華民國的新一屆總統，賴清德並沒有避開台灣不同黨派和民衆之間的分歧和對他本人的不同態度。在國慶演講中，他説出了自己作爲民選總統的使命。 針對賴清德的國慶演講，中共是又恨又怕又尷尬，因爲中共只敢汎汎地罵賴清德兩句，什麼「蓄意割裂兩岸歷史連結」什麼「謀「獨」挑釁是死路一條」，多了都不敢再罵了，因爲中共不能挑明賴清德具體説了什麼，更不敢讓中國民衆知道或看到賴清德的演講內容。而新加坡「聯合早報」的貼文一針見血地直接指出了中共最怕的中心點：台灣總統賴清德說：民主社會的政黨，對內競爭，對外團結，無論主張什麼政治立場。國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。 有小粉紅不屑一顧的質疑台灣再怎麼民主，也不被國際社會認可，不然怎麼那麼多國家與中國大陸建交，而不與台灣建交呢？ 有台灣網友直接貼出一張圖做回應：台灣雖然只有16個邦交國，卻有111個免簽國家可自由旅行。中國是有178個邦交國，但真正免簽的國家只有44個，而且大都不是大家認可的西方主流國家。如果不是中共從中打壓，世界上哪個國家不願與台灣實現邦交正常化呢？而事實上大多數國家雖然表面上沒有建交，但私下給予的免簽特權已經説明了在這上百個國家心目中台灣和台灣人的真實地位。 雖然台灣那邊在慶祝國慶，又是表演又是放禮花的，但我估計大陸的上億股民這次應該完全沒有心情去義憤填膺了。 中國股市驚魂 「上海爺叔」跑了？ 中國十一長假結束後，中國股市在週二（10月8日）開市，一開盤並未出現億萬股民所期盼的「開盤即收盤」的盛況，反而是10月9號A股三大股指大跌，一開盤就漲停鎖死，而港股更是大跌近10%。可怕的是，因爲十一前的股市跳漲讓無數的中國股民覺得，牛市來臨，紛紛砸鍋賣鐵要喫上這一輪的紅利。這裡面還有大量網紅在推波助流，其中最有名的就是這位「上海爺叔」，9月5日他一句「漲的偉大 套的光榮」真的讓衆多被搧呼起來的人也被成功地套住了。 不知道大家有沒有注意到那個爺叔講話的時候，背後有個拿著旗子戴著眼鏡的女子一直在認證傾聽。這位女子聽了爺叔的話，賣了自己的房子投入股市，10月9日A股大跌後，網名為「愛在深秋」的「上海爺叔」就沒有再出現，也不知道是不是已經做上祖國最大的遊輪開始環遊世界了，但他背後的那位女子和一衆股民還在原來的上海廣州路在等他要説法。 其實忽悠股市大漲一路牛市的還不只是這位「上海爺叔」，網上出現衆多瘋狂帶風向的網紅。