星中免簽中國訪星旅客增加 加劇無牌導遊亂象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳昇鴻新加坡14日專電）受惠中國與新加坡免簽帶動自由行，中國訪星遊客增加，卻加劇「無牌導遊」亂象引起當地旅遊業者不滿。有導遊表示，在中國五一黃金週和暑假旺季時，情況更明顯。對此新加坡旅遊局要求業者守法，將在各景點執法檢查。 中國和新加坡先前簽署協定自2月9日起雙方國民持普通護照者可免簽入境對方國家，從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留期限不超過30日。 聯合早報報導，星中免簽後「無牌導遊」亂象嚴重，尤其今年中國市場特別繁忙的五一黃金週和暑假旺季時，這種情況更明顯。一名有37年資歷的導遊楊陽在報導中指出，今年有越來越多的海外旅行團領隊在新加坡景點帶團解說，尤其星中免簽後，更頻繁出現各種非法帶團亂象。 楊陽表示，有中國旅行團認為，反正不必申請團體簽證便可直接旅遊新加坡，部分海外旅行社不願聘請正規導遊帶團，而讓無導遊證者，包括他們的海外領隊隨團講解。 楊陽認為，無牌導遊帶團不僅影響執牌導遊的工作權，更可能影響新加坡旅遊業的品牌，無牌導遊不受新加坡旅遊局監管，且未經培訓就帶團講解，提供的訊息可能不準確。 導遊瓊妮也指出，許多無牌導遊在社群媒體推銷帶團導覽服務，對合格導遊來說非常不公平，「當年我們每個導遊都是花了一年的時間，經過旅遊局的考核才能成功獲得新加坡導遊資格」。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 新加坡旅遊局對此表示，將繼續在各景點進行執法檢查，在地一些導遊則會組織志願監督小組協助旅遊局加強管制。無牌導遊或領隊不能在本地提供導覽服務，沒有新加坡旅遊局註冊牌照的非法導遊從事任何形式的導遊服務，初犯者將面臨最高星幣5000元（約新台幣12.3萬元）罰款，重犯則將罰款最高星幣1萬元。 事實上，新加坡是亞洲區域通往中國的航班，恢復到疫情前水準的少數國家。然而，熟悉金融市場及區域經濟的資深媒體人陳士銘告訴中央社記者，中國遊客以前在新加坡的消費力強，如今因中國內部經濟疲軟，加上人民幣兌星幣走低，他們在新加坡的消費力變弱，無形之中也影響在地零售消費和經濟表現。（編輯：韋樞）1131014