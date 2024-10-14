觀光署首訂定旅遊業性騷處理指引 業者應協助報警

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北14日電）交通部觀光署首次訂定旅行業性騷擾防治處理參考指引，要求旅遊業者需有申訴管道，也應協助被害人報警和確保旅遊安全。 有民眾去年參加旅行團遭到領隊性騷擾，為了要讓業者在處理相關事件有所依循，觀光署今年10月首次訂定旅行業性騷擾防治處理參考指引。 觀光署表示，為落實「性騷擾防治法」規定，並強化旅行業性騷擾防治機制，訂定相關指引希望有效防治性騷擾事件發生。 根據觀光署公布的旅行業性騷擾防治處理參考指引，旅行業者應就所屬公共場所及公眾得出入場所，定期檢討其空間及設施，避免性騷擾發生，且應採取適當措施，防治性騷擾發生。 包含旅行業者組織的成員、受僱人或受服務人員人數達10人以上者，應設立申訴管道，並規定處理程序及專責處理人員或單位；超過30人應訂定性騷擾防治措施，並公開揭露。 觀光署表示，旅行業者在性騷擾事件發生當時知悉者應採取糾正及補救措施，並注意被害人隱私，包含協助被害人申訴及保全相關證據、必要時協助通知警察機關到場處理及檢討所屬場所安全。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 觀光署指出，當業者知道有性騷擾事件時，除了要降低當事人雙方互動機會外，還要避免報復、預防再度發生的可能。如果是旅遊行程中發生性騷擾事件時，應依照旅行業者自行訂定的應變處理作業程序辦理，並確保旅遊安全。 申訴管道方面，觀光署表示，旅行業者接獲被害人申訴，應協助被害人向性騷擾事件發生地的警察機關提出申訴；若性騷擾事件發生地在國外，旅行業者應協助被害人回國後向警察機關提出申訴。（編輯：張雅淨）1131014