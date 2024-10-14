台南國際餐酒嘉年華結合40間在地美食與120間酒吧 共慶台南400

台南400是台南重要的里程碑，今年台南市將再次舉辦引領台灣餐酒界風潮、讓各城市爭相仿校的「台南國際餐酒嘉年華」活動，活動於10月26日及27日在河樂廣場舉辦。台南副市長趙卿惠與觀光旅遊局長林國華等人主持活動記者會，宣布「2024年台南國際餐酒嘉年華 & Tainan Cocktail Festiva」正式啟動。 圖：黃博郎／攝 台南400是台南重要的里程碑，今年台南市將再次舉辦引領台灣餐酒界風潮、讓各城市爭相仿校的「台南國際餐酒嘉年華」活動，活動於10月26日及27日在河樂廣場舉辦。台南副市長趙卿惠與觀光旅遊局長林國華、台南市議員沈震東、許至椿、李啓維及台南市餐旅教育協會理事長周立峯、台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生、台南市府城文化觀光產業協會理事長蔡仁惠、台南市糕餅商業同業公會理事長盧禮泉、雲嘉南濱海產業文化觀光協會理事長戴泳明、台南市旅行業經理人協會理事長柯紹雅、台南市南168產業觀光發展協會理事長林伯壎、台南市商圈文化產業觀光發展聯合會理事長黃舜屏、台南市解說員發展協會理事長蘇文瑚、台南市休閒農業發展協會總幹事鄭慶凰、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會代表今（14）日在宣傳記者會暨啟動儀式上宣布「2024年台南國際餐酒嘉年華 & Tainan Cocktail Festiva」正式啟動。 台南市長黃偉哲表示，台南以美食文化古都聞名海內外，並為全球最具權威性美食評鑑「米其林指南」評鑑城市之一，「台南國際餐酒嘉年華」已在許多人心中留下深刻記憶，今年我們再次與調酒界知名品牌「威士忌台傲日WHISKY TIMEOUT」連袂合作，規模更勝以往，活動現場集結台南超人氣經典餐飲品牌，從甜點到精緻美食，攤家到飯店，共40個美食攤位，調酒的部份，將設計200種風味調酒，讓民眾來到現場可以品嘗最道地的台南美味及特有的調酒風味，歡迎所有朋友來河樂廣場和我們一起參與台南400的盛典。 觀光旅遊局長林國華說明，今年台南國際餐酒嘉年華，集結約120間酒吧品牌，由調酒界南霸天Barhome黃奕翔領軍，並邀請全台榮獲Asia’s 50 Best Bar 2024知名酒吧共襄盛舉，有台南代表「The Han-Jia Pairing