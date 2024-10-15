香港特首周三推出施政报告 政府民望低迷 市民漠然以待

香港特区政府行政长官李家超，将在10月16日星期三早上，发表任内第3份“施政报告”。由于香港政府已完成去年“施政报告”提及的第23条立法，令香港反对声音近乎绝迹，所以一般预计施政报告将以改善经济状况为主轴。不过对于香港各界人士而言，香港政府管治能力和威望都不足，因此几乎没市民对施政报告有任何期望，甚至明言政府“最好什么都不做”才是最佳方案。 去年香港特首“施政报告”首先提及“贯彻一国两制，维护国家安全”，当中明确列出要完成“基本法”第23条立法、国家安全教育、设立两所博物馆介绍国家和抗战历史等，上述计划在过去一年完全落实，令香港进一步笼罩于国家安全大于一切的社会气氛下。 不过另一方面，去年“施政报告”提及的其他政策，例如强化“八大中心”、吸引公司迁册来港、振兴旅游业及一系列以“共同维护和谐稳定”为题的经济扶贫措施，成效却不甚理想。香港乐施会在10月初公布的最新贫穷状况报告指出，在今年第1季度，香港的贫富差距扩大至创纪录新高的81.9倍，逾139.5万人处于贫穷线一下，65岁或以上贫穷长者超过58万人， 20多万人处于在职贫穷状况。 港人恐怕连金融界也要讲国家安全 香港特首李家超提出“拼经济谋发展”和“惠民生添幸福”两大议题，在很多香港人看来，改善经济是这次“施政报告”的最核心主题，相反政治相关议题未必会着墨很多。香港左翼民主派政党社会民主联机（社民连）外务副主席周嘉发认为，近年政府已经在打压自由方面做了很多，确实没必要再对此处下药。他告诉美国之音：“完善区议会选举和23条立法是他们去年的目标，他们在这方面做得非常好。而且接下来一年将有很多大案件判决，这些都已经足够以儆效尤，不用再下重药吧，毕竟第23条通过之后，已经立即有人被收监。” 不过前立法会议员，数年前流亡美国的梁颂恒，就恐怕政府还要将国安法和国家安全问题推进到难以想象的地步。他表示：“基本上连第23条都已经立法之后，再没有什么相关新政策可加。不过难保政府会否再定下一些奇怪法例，例如连金融世界都要顾及国家安全，大行们连发表看淡中国经济的言论也不行。大行在中国大陆不敢乱说话，因为真的会被会见和请喝茶。若真的这样做，只会令香港经济状况下滑得更快。毕竟‘金融世界都要维护国家安全’，只要听到这句说话，我肯定很多大行会立即考虑撤离香港办公室。” 而且另一方面，香港现任政府官员在过去两年半任期内，也难以给予市民信心。去年Yahoo民调作出的“施政报告”评分，以10分为满分，竟然有超过2,500名用户给0分，接近6,400用户投票下，平均评分仅得2.72分。香港民意研究所在今年7月发表的民望调查显示，特首李家超评分为50.5分，虽然较5月份同样调查轻微上升，但有16%受访者给予0分。政府民望方面，受访者对特区政府满意率仅为44%，不满率为41%。 港府内部离心离德 所以香港民众对于政府的施政能力表示怀疑，导致民众对“施政报告”不抱任何期望，甚至冷淡对待。在香港担任高等教育升学机构职员的陈嘉伟，坦言一直没怎么留意“施政报告”的细节，因为他直言现任政府就算有想法，但实际执行能力很低，而且政策多数跟他没直接关系。 其中一个令陈嘉伟对政府没有信心的原因，是他认为连政府内部也不是团结做事。他告诉美国之音：“商界议员对经济状况担忧是很正常的事，但政府似乎没好好深入讨论和理解他们的难处。商界的取态已经很支持政府，但他们需要帮助时，政府却好像没什么方法帮助他们，也不觉得政府很逼切帮助商界。”陈嘉伟续称，目前政府高官基本上以治安部门为首要班底，又没有如以往政府高官要先到多个部门任职汲取经验，所以质疑政府官员是否有能力处理金融及经济事务。故此对于今年的“施政报告”，陈嘉伟坦言完全没期望。 对于香港政府的施政，时事评论员刘锐绍认为，政府目前遇上太多掣肘，难以止住民间怨气，令施政变得事倍功半。他表示：“当民间怨气在社会卡住时，民间不会跟你同心，政策推动上变得困难，加上市民北上消费令官方措施事倍功半。官方有份制造社会紧缩气氛，连地区拨款都要讲求申请团体的政治取态，令不涉及政治的民生工作都受影响。与此同时，如果官方不带头改变，私营企业又岂敢聘请因早前社会运动受影响，这一群所谓有问题的青年人呢﹖”另一方面，刘锐绍认为香港整体决策权已不在香港手上，政府凡事要配合大湾区，政策制定上不是以香港实际情况为首要考虑条件，也令政策无法对症下药。 无为而治最适合香港人 所以梁颂恒直言，对于即将出炉的“施政报告”，只要没有疯狂的说法出现就已经非常好，“无为而治”、别加税、别乱搞国家安全，让大家安乐一点过一整年就是最好。若然政府愿意听取意见，梁颂恒表示立即去除所有跟国安法有关的政策，才是最有效解决经济问题的方案。 梁颂恒说：“把国家安全相关的东西全部消灭，才可重建外国人对香港的信心。就算十年前有占领中环的大型社会运动，当时经济运作如常，房价还不断上升，反映民主运动没有影响香港经济。反而是现在全世界都对香港没信心，数以万计人士选择移民，外资企业关掉香港总部，全都是对香港没信心的表现。不过这些并非现届政府能做到，就算他们有心跟北京方面磋商，北京都不会放宽，何况香港官员不想做，那还可以做什么呢﹖”