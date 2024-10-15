乌克兰呼吁巴西 如果普京出席20国集团峰会将其逮捕

乌克兰总检察长安德烈·柯斯汀（Andriy Kostin）向路透社表示，他掌握的情报显示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）下个月有可能前往巴西，出席二十国集团（G20）峰会，因此他呼吁巴西政府在普京现身时根据国际刑事法院（ICC）对其下达的逮捕令将其逮捕。 国际刑事法院2023年3月指控普京对在乌克兰的战争罪行负责，并特别指控他将儿童从乌克兰非法移送至俄罗斯，因此对他下达了逮捕令。 俄罗斯否认国际刑事法院对普京和其他俄罗斯官员的战争罪行指控，而且克里姆林宫声称，该法院的逮捕令“毫无效力”。 二十国集团第十九次峰会定于今年11月18日至19日在巴西里约热内卢现代艺术博物馆举行。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期一（10月14日）在被问及普京是否已决定出席此次峰会时表示，“还没有。一旦作出决定，我们会让你们知道。” 乌克兰总检察长柯斯汀在接受路透社采访时表示，“国际社会团结一致并对普京究责很重要。” “（由于有）普京可能出席巴西二十国集团峰会的消息，我希望重申，如果他胆敢出访，巴西作为《国际刑事法院罗马规约》的缔约国有义务将他逮捕，”柯斯汀对路透社说。 国际刑事法院成立于2002年，目前共有124个成员国，另有42个国家既没有签署，也没有成为《罗马规约》的缔约国。巴西是成员国，但美国、中国、俄罗斯、印度、印尼、菲律宾、越南等都不是缔约国。 “我真的希望巴西能将他逮捕，以彰显其民主和法治国家的地位，”柯斯汀说。 柯斯汀指出，如果普京前往巴西而未被逮捕，那就设立了一个被控犯罪的领导人仍可自由旅行的先例。 路透社引述巴西政府两位官员的话说，巴西已经向普京发出了一份标准的邀请，但是尚未接获有关他是否与会的任何消息。 国际刑事法院检察官办公室拒绝就此发表评论。 国际刑事法院发言人法迪·阿卜杜拉（Fadi El Abdallah）重申，法院依赖缔约国和其他各方执行其判决，包括其下达的逮捕令。他指出，缔约国“依据建立法院的规约，有义务进行合作”。 目前俄罗斯有包括普京和前国防部长谢尔盖·绍伊古（Sergei Shoigu）在内的六名官员遭到国际刑事法院的通缉。 不过尽管有国际刑事法院的逮捕令，普京上个月曾对国际刑事法院缔约国蒙古进行了一次正式访问，而乌克兰称乌兰巴托拒绝逮捕普京是对国际公义的一大打击。