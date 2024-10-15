湖北官員大鬧酒店：在竹山我說了算（視頻） 【新唐人北京時間2024年10月15日訊】日前，湖北省竹山縣文旅局一官員酒後在一家酒店鬧事，辱罵酒店前台工作人員，並揚言「在竹山我說了算」。視頻在網絡熱傳，網友嘲諷：「一不留神把實話說出來了。」 10月14日，有網民發布視頻爆料稱，13日晚8點左右，十堰市竹山縣文旅局官員、竹山縣作協主席袁某某在竹山麗景假日酒店鬧事。 酒店監控視頻顯示，袁某某對著酒店前台一名女工作人員發火，雙手拍打著吧檯，大聲辱罵，並抓起吧檯上擺放的物件亂砸。 之後，他氣呼呼地坐在酒店大堂的沙發上，大喊道：「在竹山，我說了不算嗎？在竹山，我說了算。」 見酒店工作人員對他並不買帳，袁某某生氣地把茶几上的物品也砸得粉碎。 與袁某某一同前來的男子拉著他準備離開酒店，門口進來一位女士，袁某某對著她踹了一腳，自己也站立不穩，差點摔倒。他身旁的男子趕緊扶著他，兩人罵罵咧咧地走出了酒店。 視頻在網絡曝光後引發熱議，網友嘲諷：「一不留神把實話說出來了。」 「我的地盤我做主，一堆這樣的人。」「這才是他們（中共官員）真正的嘴臉。」 還有網友調侃說：「文旅局幹部還是很敬業的。之前我都不知道竹山，現在基本上都知道了。」 據了解，袁某某是竹山縣文旅局創作組組長，也是竹山縣作協主席。13日晚，袁某某與朋友在涉事酒店吃飯，因對工作人員安排的房間不滿意，在酒店大鬧。 事情發酵後，竹山縣文化和旅遊局工作人員回應說，確有此事，目前袁某某已被停職。 有網友表示，官方是迫於輿論壓力不得不敷衍處理：「停職，不是撤職，上面什麼態度一目了然。風頭過了繼續抖起來！」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/15/a103921612.html