美CDC調查：全球最乾淨的19艘豪華郵輪 【新唐人北京時間2024年10月15日訊】郵輪（游輪）旅行已經成爲全球各國家庭出遊的主要方式之一，搭乘豪華郵輪，不僅可以前往多個國家，還可品嚐美食。所以郵輪有浮動度假村或浮動酒店之稱。 但郵輪並不總是以超潔淨而聞名，畢竟船上的空間有限，且人員聚集，細菌、病毒很容易傳播。 美國疾病控制和預防中心（CDC）全年隨機對郵輪進行衛生檢查。到目前為止，2024年檢查結果顯示，已有19艘郵輪獲得滿分。 與此同時，自今年年初以來，CDC已報告10起郵輪上細菌和病毒爆發事件，主要是諾如病毒。其中一半發生在Royal Caribbean Group的主要游輪公司及其名人（精緻）郵輪（Celebrity Cruises）子公司的船上。總體而言，迄今為止的疫情數量少於2023年，當時總共有14起。 高度傳染性的諾如病毒，也稱為胃流感，是感染郵輪的最常見病毒。這些經常人滿為患的浮動酒店為這種高度傳染性病毒快速傳播創造理想環境，病毒通常是通過受污染的水、食物、表面和人傳播。 若在郵輪上感染病毒，就會毀掉你的假期。諾如病毒感染的四個主要症狀是嘔吐、腹瀉、噁心和胃痛。 為了幫助減輕郵輪病毒傳播事件，美國CDC的船舶衛生計劃定期檢查郵輪，並進行評分（0到100分）。 CDC的檢查對象包括檢查郵輪上的廚房、游泳池和兒童活動中心等公共空間，且檢查是隨機的，不會不事先通知。 檢查結果顯示，害蟲和儲存不當的食物是病毒傳播的主因。但檢查人員也會關注更小、更細微的細節，例如游泳池中頭髮和絨毛過濾器的消毒頻率，或洗碗機的水溫等。 2024年迄今，CDC已經檢查了116艘郵輪。大部分郵輪得分超過95分，有19艘郵輪獲得滿分。以及是全球最乾淨的19艘郵輪，及其CDC檢查日期。 嘉年華精神號（Carnival Spirit），由嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）運營，CDC檢查時間：9月3日。 維京獵戶座號（Viking Orion），由維京郵輪公司（Viking