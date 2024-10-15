作家野夫書寫坦克人叩問真相 告訴世界「中國仍有反抗骨血相傳」

（中央社記者謝怡璇台北15日電）中國作家野夫16日在台出版新書「孤島」，透過小說形式呈現中共治下60年來的反叛者群像與精神，包括六四、坦克人、黃雀行動等。野夫表示，坦克人行蹤至今仍是謎，期待藉由文學道盡真相，以證明坦克人存在的證據，「記下來的同時也是叩問歷史真相」。 童年立志當文學家 沉醉詩歌爾後為民間修史 野夫提到，文革期間，孩子們的志願不外乎是當中國人民解放軍、農民、工人或老師（當時被稱作「人類靈魂的工程師」），當時在小學還是名紅小兵的他卻說想成為文學家，而這個念頭是來自蘇聯共產黨的御用作家高爾基。 野夫說道，他3年級就開始寫詩歌一直持續到大學，但過去讀的都是中共紅色詩人的革命抒情詩，到了大學在圖書館借到1949年以前詩人的著作，包含聞一多、徐志摩等人的詩詞，才真正迷戀上詩歌，「在就讀大學期間絕對是當時的第一號詩人」，後來考上武漢大學也是因為其詩歌。 爾後他經歷牢獄之災，加上好友李如波的逝世，讓他開始專注民間修史的寫作，陸續寫下「江上的母親」、「地主之殤」等文，探究在土改、文革期間，中共對民間的迫害，但其著作自2014年起被中國當局禁止出版。野夫今年在台推出新書「孤島」，記錄中國民間60年的抗爭史。 六四精神持續 書寫坦克人叩問歷史真相 「孤島」一書將背景設定在2030年兩名男女在武漢封城前，來到泰國孤島避居，透過兩人故事揭示中國文革後半世紀以來，中共治下的反叛者群像、歷史與精神，並藉此書叩問「六四」歷史真相。 野夫表示，會將時空設定在未來，是一種文學嘗試，就像喬治．歐威爾（George Orwell）的「1984」，故意跨越時空進行預言。野夫預判，距離現今還有6年的2030年，可能將有大變局，「經濟崩潰，民生雕敝，人心盡失，官僚怠惰，以及時間必將銹蝕生命，這都是歷朝歷代的轉機。」 野夫提到，書中女主角父親一輩的故事，其實就是反映60年代的人，如對中共進行反思的楊小凱遭迫害、遇羅克被槍斃，之後中國人民將反思火種傳遞，爾後又有六四、坦克人、黃雀行動、天安門母親運動、中國民主黨組黨運動等事件，到近幾年的白紙運動，都在書中如實呈現。 書中更是對野夫本人親自經歷的六四背景時代有更多著墨，當時肉身抵擋坦克的「坦克人」行蹤至今仍是謎，書中將其設定為女主角的兄長，試圖刻劃其家人的擔憂，以及一個國家如何試圖掩蓋一個人存在的事實。 野夫提到，坦克人的身分仍是千古之謎，但作家的使命是要用文學的塑造來道盡真相，若外界認為這不是事實，那請拿出證據，他希望能藉此證明坦克人真實存在，「記下來的同時也是叩問歷史真相」。 野夫說道，「我想告訴世界，中國還有一脈反抗的骨血在隱秘相傳，他們不甘為奴，願意為爭取自由、人權與尊嚴而付出、犧牲。雖然我沒有能力拯救其中的一些人，但我有能力記錄他們，必須要讓後來的中國人，紀念感恩當年的犧牲者。」 原不願移居他鄉 但中國管控升級被迫出走 野夫在2020年疫情爆發前夕，僅帶著一個背包就遠赴泰國清邁，至今已移居泰國清邁5年。過去曾非常堅定「在場主義寫作」的野夫，如今卻因中國社會管控升級、言論自由空間緊縮，不得不待在海外寫作。 野夫表示，他一直以來都很堅持「在場主義寫作」，過去曾有無數機會移居海外，過去的判決書、起訴書都能成為申請政治庇護的依據，但他認為一個偉大的作家，應該與民族同生共死，而非逃離，這也是他多年來不願移居海外的原因。 但他也提到，疫情期間中國對各地實施封控政策，在百姓家門前貼上封條，之後還對關心疫情狀況的公民記者張展判刑，更有許多知識分子、學者被限制出境。他不願失去旅行的自由，因此暫時不打算回去中國。