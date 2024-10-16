旅客赴泰國免填入境卡 相關功能將整合進ETA系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國內閣昨天決議延長從海路和陸路關卡進入泰國的旅客免填TM6入境卡的規定，泰國外交部正在研擬建置電子旅行授權（ETA）系統，上路時間未定，未來入境卡的功能整合進入ETA系統。 原先外國旅客進入泰國都要填寫TM6入境卡，詳細記載旅客的個人資訊和航班資料，不過泰國政府在2022年7月取消了從空路進入泰國要填寫入境卡的規定，為了吸引更多旅客，泰國內閣從今年4月15日到10月15日暫停從16個海路和陸路關卡進入泰國需要填寫入境卡的規定。 泰國觀光暨體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，泰國內閣會議昨天決議延長暫停填寫入境卡的規定到明年4月30日。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 這項提案是由泰國外交部提出，而外交部正在建置電子旅行授權（ETA）系統，也就是適用免簽入境的旅客需先上網填寫資料申請電子旅行授權，拿到QR code後，就可以利用自動通關系統入境。 泰國政府此舉是為了加強管理外國旅客，遏止非法行為，未來入境卡的功能就會整合進入ETA系統。日前許多英文和中文媒體報導ETA會在12月上路，但泰國外交部澄清確切的上路日期仍在討論協調中，觀光暨體育部則有意利用ETA系統向旅客收取討論已久的觀光入境費。（編輯：陳承功）1131016