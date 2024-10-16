伊朗召见匈牙利大使抗议欧盟与英国制裁

伊朗国家媒体报道，伊朗外交部星期二(10月15日)召见匈牙利大使，抗议欧盟对德黑兰实施的新制裁，并否认西方关于伊朗向俄罗斯转移弹道导弹的指称。 欧盟星期一同意对包括伊朗航空公司在内的七个人和七个组织实施制裁，指称他们与伊朗向俄罗斯转移弹道导弹有关。英国虽然不属于欧盟，但也实施了新的制裁。 匈牙利大使被召见是因为布达佩斯目前担任27国欧盟的轮值主席国。 德黑兰官方的伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报道称：“在表达伊斯兰共和国对欧盟最近决定的强烈抗议的同时，这次会议还强调，对伊朗采取像制裁这样的非法和胁迫手段是不可接受的，也不会有任何结果。” 在美国上个月称俄罗斯从伊朗接收了用于乌克兰战争的弹道导弹后，英国星期一在其对伊朗的制裁机制下新增了九项制裁。 伊朗外交部发言人埃斯迈尔．巴盖伊(Esmaeil Baghaei)在社交媒体X上表示：“一些欧洲国家和英国不幸地毫无证据地声称伊朗在这个冲突中进行了军事干预，这完全是错误的。” 巴盖伊称，对伊朗个人和实体实施新制裁违反了国际法。 伊朗民航组织的一位发言人对伊朗伊斯兰共和国通讯社表示，伊朗航空公司将停止飞往欧洲的航班，因为它不再能够获得所需的飞行许可。伊朗航空运输协会(Association of Iranian Airlines)一名官员对伊朗劳工通讯社说，伊朗航空是最近唯一飞往欧洲的伊朗航空公司。 萨哈航空公司(Saha Airlines)、马汉航空公司(Mahan Air)以及伊朗副国防部长赛义德．哈姆泽．加兰达里(Seyed Hamzeh Ghalandari)也被列入最新的制裁名单。 另外伊斯兰革命卫队的著名官员以及伊朗飞机制造业和航空航天工业组织的管理层也面临欧盟制裁。 这些制裁包括资产冻结和前往欧盟的旅行禁令。 (本文依据了路透社的报道。)