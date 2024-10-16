熊猫抵达美国 即将前往华盛顿国家动物园

美国国家动物园的无熊猫岁月终于要告一段落了。 在将三只广受欢迎的大熊猫–美香、添添和它们的幼崽小奇迹–送回中国11个月后，一对新的熊猫已经在星期二(10月15日)抵达美国。这对三岁的大熊猫–“宝力”和“青宝”– 将从弗吉尼亚州郊区的杜勒斯国际机场前往动物园。 中国野生动物保护协会的声明说，该协会为此次旅行“准备了窝窝头、竹笋、胡萝卜等食物、水和药品。”并补充说，这一轮合作将“为全球生物多样性保护和增进两国人民之间的友谊做出新的贡献。” 目前还不清楚这对大熊猫何时会抵达华盛顿，但在与公众见面之前，它们可能会经历一段较长的隔离和适应期。星期一晚上，国家动物园网站发布警告称，整个园区将于星期二关闭，但没有给出原因。该网站的头条文章仍然写着熊猫将在年底前某个时候抵达。 这对大熊猫是美国与中国当局达成的一项为期10年的新交换协议的一部分。之前的协议于去年到期，美国的大熊猫爱好者担心，在外交紧张局势加剧的情况下，北京将逐步将其标志性的友谊大使从美国的动物园收回。 孟菲斯和圣地亚哥动物园的育龄伴侣大熊猫也已经在早些时候返回中国，亚特兰大动物园的四只大熊猫上周启程前往中国。 去年11月，当中国国家主席习近平公开表示希望继续开展大熊猫合作项目时，这种焦虑变成了乐观。今年，圣地亚哥动物园已经收到一对新的大熊猫，而旧金山动物园也被承诺将获得一对。 在华盛顿，国家动物园的管理层对新的熊猫合作协议的谈判保持沉默，但他们对达成新协议表示了乐观，并启动了耗资数百万美元的大熊猫馆改造工程。随后在5月底，动物园园长布兰迪·史密斯(Brandie Smith)与第一夫人吉尔·拜登(Jill Biden)共同宣布，“宝力”和“青宝”将于今年年底抵达。 中国当局的声明称，华盛顿国家动物园已派出“三名经验丰富的饲养员、兽医专家提前赴四川参与照护。” 国家动物园官员星期一(10月14日)拒绝证实中国方面的声明。发言人詹妮弗·祖恩(Jennifer Zoon)在一封电子邮件中表示，“为了动物和工作人员的安全，我们目前无法确认任何细节。”但动物园及其社交媒体网站上的标牌预示着大熊猫计划回归。 “大熊猫是华盛顿特区故事一个标志性的部分，对当地人和来访的游客来说都是如此，”华盛顿特区旅游局总裁兼首席执行官埃利奥特·弗格森二世(Elliott L. Ferguson, II)说。“熊猫归来所引发的兴趣和兴奋直接惠及整个城市，为我们的酒店、餐馆和其他景点带来了更多的兴趣和游客。” 熊猫合作协议的具体条款尚不清楚。根据之前的10年协议，中国政府租借给美国的大熊猫每年每只可获得100万美元。在海外动物园出生的幼崽通常在四岁之前就被送回中国。 中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，数十年的合作推动了大熊猫保护和繁殖研究的进步。在这些协议的有效期内，大熊猫已从濒危物种重新归类为易危物种。