开中文课、赴新疆游：中国文化外交攻势瞄向印尼穆斯林

印尼一名穆斯林人士指出，中国正在为东南亚最大的清真寺提供免费中文课程和前往新疆的访问行程。分析人士指出，这显示中国正通过文化外交扩大对印尼穆斯林的影响，不仅成功改善了许多印尼穆斯林对中国的印象，也让雅加达政府在新疆问题上保持沉默。 中国无偿赞助印尼清真寺中文课 “我的中文名字是小飒，我做(在)伊斯蒂克拉尔工作。我今年…43岁了，这样讲对吗？”透过视讯镜头，飒帕瓦迪(Saparwadi)略显腼腆地向美国之音记者展示了他刚学到的中文句子。作为伊斯蒂克拉尔清真寺的公共关系和礼宾部门的工作人员，他对中文课的开设感到兴奋。 伊斯蒂克拉尔清真寺是东南亚最大的清真寺，1978年对外开放。飒帕解释说，由于大量游客来自中国大陆，而他们不会讲英语或印尼语，这导致导览工作十分困难。“我们就希望安排我们的员工能说上几句华语，以为他们服务。” 他说，在将中文课计划提交给中国驻雅加达大使馆后，使馆方面欣然同意协助他们筹备课程并无偿赞助，使目前的学生人数愈来愈多，就连学生组成也相当多元。 自课程开设以来，参与人数不断增加。飒帕说：“我们一个礼拜上两堂中文课，分别是星期二跟星期四。(今年)三月的第一堂课才25个人，但是现在我们有两堂中文课了，差不多有40到45人。中文课其实只有几个学生来自伊斯蒂克拉尔清真寺，还有许多不同宗教背景的学生也来上中文课。” 飒帕还提到，许多学生对免费中文课程赞赏有加，课程还提供了申请中国留学奖学金的机会，甚至能够更深入了解中国文化,而这些都是他跟其他同学认为非常难得的学习经验，他补充道：“我们不仅学到中文，还有机会了解（中国）文化、留学、政府和政策等等资讯。我现在对于中国抱持着非常、非常正面的看法！” 中国成功改变印尼穆斯林的观感 对此，印尼拉登·拉赫曼伊斯兰大学政治学讲师伊木朗(Imron Rosyadi Hamid)指出，伊斯蒂克拉尔清真寺是印尼、甚至是东南亚最大的清真寺，更是印尼的国家清真寺之一，可以说是“伊斯兰教伟大的象征”，如今中国在此设立免费中文课程，换来清真寺员工及印尼其他一些穆斯林人士对中国赞誉有加，显示北京已经成功对印尼穆斯林塑造极为正面的形象，也正不遗余力对其进行文化宣传工作。 伊木朗告诉美国之音：“我认为中国文化宣传政策对印尼穆斯林产生非常显著的影响，对中国作为世界新超级大国，（印尼）特别是穆斯林群体对其抱持正面评价。这种对当地来说适恰的方法与政策，具有一定效益。” 伊木朗表示，中国近年来还通过积极与印尼两个最大的伊斯兰组织，穆罕马迪亚(Muhammadiyah)以及伊斯兰教士联合会(NU)的合作，赢得印尼穆斯林的信赖，这是印尼过往不曾出现的情况，也反映出印尼对中国文化的显著转变，毕竟数十年前，印尼政府曾发起对当地华裔的歧视政策。 伊木朗说：“像中国这样的赞助课程并没有在苏哈托(Suharto，印尼第二任总统)掌政的1966年至1998年间出现，当时政府禁止所有政治和社会场域出现中文字。但是现在透过这些活动，印尼穆斯林觉得中国政府非常欢迎和关心他们，包含印尼和其他国家的穆斯林社群。” 清真寺员工可免费前往新疆 但中国对印尼穆斯林的赞助不仅限于提供中文课。飒帕说，去年他与清真寺的其他同事受中国政府邀请前往新疆，且包括机票、住宿等在内的全部费用由中国政府承担。这趟被飒帕称之为“圆梦之旅”的行程，让他对新疆产生了与过往截然不同的看法。 飒帕说：“我们2023年11月去了中国十天，也在那次旅程中透过中国驻雅加达大使馆的邀请去了新疆。新疆的发展跟我在媒体上看到的资讯很不一样，媒体也说(新疆)有很多地方不安全，但新疆似乎不是如此，发展也比我预期得还要好。我也认为中国有给予新疆民众宗教信仰的自由，这次去新疆改变了我及其他同事对于过往新疆的想法。” 然而，飒帕也坦承，由于这趟旅程完全由中国驻雅加达大使馆所安排，中国官方人员“全程陪同我们在新疆所有行程”，也就是说，他与其他同事并未有机会独自前往安排行程之外的地方。 片面认知与温和政策：印尼在新疆议题上的沉默 飒帕对新疆极为正面的评价，似乎与中国大力宣传的“新疆美好叙事”相当一致，某种程度上也反映了近年来印尼政府对新疆的态度，但与国际组织及一些西方国家看法却大相径庭。