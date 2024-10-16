挥舞国安大棒严厉整肃民主派后，香港特首欲推动改革重振经济

在遵从北京旨意推动基本法第23条立法、订立《维护国家安全条例》进一步重创香港的国际金融中心地位之后，香港特首李家超星期三（10月16日）在他的第三次年度施政报告中，承诺改革并重振经济及金融市场，包括大幅调低烈酒税、谋求改善贫困人口的居住条件。 路透社报道说，李家超在施政报告中称，需要深化改革，探索新的增长领域。这符合中国的国家优先安排和北京最近呼吁各界团结起来促进发展和经济增长的呼吁。 报道表示，香港体量不大但开放的经济已经感受到了中国经济放缓和政治紧张局势的连锁反应，包括长达数年的在国家安全上的镇压。 香港经济第二季度同比增长3.3%，预计全年增长2.5%到3.5%。 尽管旅游业自新冠病毒疫情以来有所反弹，预计今年将有4600万游客访港，但消费和零售支出仍然低迷，而股票上市已经枯竭，资本外逃仍然是一个挑战。 李家超对立法会说，酒精含量超过30%的烈酒的关税将从100%降至10%，以刺激烈酒贸易。较低的关税仅适用于价格超过200港币（约26美元）的烈酒，以及高于该金额的部分。 李家超称，此举将促进烈酒贸易并促进高附加值行业的发展，包括物流和仓储、旅游以及高端食品和饮料消费。 他希望此举能使香港受益，就像香港在2008年取消葡萄酒税后成为亚洲葡萄酒贸易中心一样。 中国最近对法国白兰地征收临时性高额关税的决定，以针锋相对地报复欧盟对中国电动汽车征收关税，也可能会让香港受益。 李家超还表示，将简化公司在香港股市上市的程序，以吸引更多国际公司在香港证券交易所上市。 根据金融市场平台公司Dealogic的数据，香港2024年IPO（首次公开募股）的价值是21年来的最低水平。这个数据不包括华润饮料（China Resources Beverage）和地平线机器人（Horizon Robotics），它们本周的IPO募集了13.4亿美元。此前，中国美的（Midea）今年9月决定扩大上市发行规模，筹集了40亿美元。 报道表示，李家超今年的施政报告不像前一年那样专注国家安全，但他也强调需要对潜在的国家安全威胁“保持警惕”。 香港和中国之间也有进一步融合的迹象，当局推出一个新的与一些中国城市开展公务员的“交流计划”。 李家超还表示，由官方主导成立的爱国主义教育工作小组将会推动更多活动，令爱国精神扎根社会，教育局也会继续强化中小学的中国历史和国家地理教育，同时促进与大陆交流，以增加“爱国历史”元素。 另据台湾的中央社报道，尽管香港民间呼吁政府把施政重点放在经济民生议题上，但李家超在施政报告中仍然强调维护国家安全，并指公职人员在这方面责无旁贷。 报道说，李家超在报告中一如既往最先提及香港政局，强调发展必须有安全的社会环境，而港府已完成基本法第23条的本地立法（维护国家安全条例），与香港国安法兼容互补。 他在报告中以一个段落提醒公职人员要维护国家安全，声称维护国家安全条例规定，凡香港法律授予任何人任何职能，该职能须理解为包括维护国家安全的责任。