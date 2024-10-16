張菁：為何中國民眾的精神狀態如此堪憂 近日，「年輕人開始養黏菌當寵物」的消息在大陸社交媒體登上熱搜，相關視頻閱讀量已超過300萬。有人接受媒體採訪時稱，由於自己「工作壓力過大」才養黏菌，是想「轉移注意力」。但也有網友稱，這代表著當代中國年輕人的精神狀態堪憂，「精神匱乏，無異於腦死亡」。 同時，「十一」假期青年人穿病號服在各大景點瘋跑或手舞足蹈的視頻在網上熱傳，據說，假期前淘寶網上病號服的搜索量暴漲，銷售量日均上百，不少人買來用於拍照打卡，甚至「穿病號服瘋遊」已經成為商家的一個新的旅遊項目。參與該活動的人說，他們是在用這種方式「放飛自我來治癒（被）『損毀』的精神狀態」，「自從神經以後，精神狀態果然好多了」；組織者說，現在大環境很不好，人活得累，壓力大，參與該活動可以讓你「很快樂、很解壓」。 養奇誕怪異的東西當寵物，將自己扮成精神病人來做出各種瘋狂怪異的舉動以解壓，這些現象受到年輕人追捧的同時，也著實令人擔憂，到底是什麼讓他們「壓力過大」、精神「損毀」、自認「神經病」呢？ 這令人想起疫情封控期間在校園裡流行的養紙狗和爬行活動。2022年底，被關在學校宿舍裡的大學生開始盛行養紙狗，同時全國高校都興起了在操場爬行等解壓行為。當時學生們正面臨被極端封控即將逼瘋的狀態。 中共三年疫情封控中，無處不在的健康碼限制著人的自由、沒完沒了的核酸檢測讓人苦不堪言、被送方艙或被轉運擔憂無時不在，疫情封控造成的社交受限、失業後失去收入來源、甚至重新回到吃不上飯的生存狀態，都在摧殘著人的精神。 據《2023年中國精神心理健康藍皮書》披露，「國民精神心理疾病患病率高，患病人群龐大」。數據顯示，中國有2.3億人一生中會罹患精神障礙；其中每年約有4000人罹患焦慮症、3600人罹患抑鬱症，而2022年的數字顯示，全國抑鬱症患者已達9500萬人。 最終白紙運動的爆發導致了疫情封控的終結，人們又燃起了新的希望，本以為封控結束，可以過上原來的日子。然而，人們迎來的卻是又一個寒冬。 餐飲、酒店、商場等在疫情封控後一蹶不振，房地產行業進入凜冬，至今沒有任何回暖跡象，中共重拳打擊的教輔等行業銷聲匿跡，互聯網行業大量裁員，外企相繼離場，外貿行業低迷，導致大批中國人失業，民營企業被中共打壓、被瘋狂收割、出現倒閉潮。 尤其是高校畢業生工作難找的狀況已經持續幾年時間了，報考公務員的人越來越多，快遞、外賣、網約車、直播行業內卷嚴重，高學歷人員快速增加，中共口中的靈活就業人群日益龐大。中共發布的16—24歲勞動力調查失業率在2023年8月達到21.3%之後，中共再也不敢公布該數據，直到修改定義後，不包含在校生16—24歲青年失業率在今年2024年9月份又達到了18.8%的新高點，而25—29歲青年失業率也在8月份達到6.9%。（鑑於中共在數據上造假為常態，真實情況可能更為嚴峻。） 壓抑的社會環境下，人們的精神狀態可想而知，越來越多的負面新聞出現在人們面前，自殺、殺人事件層出不窮。 2024年4月30日，湖南省衡陽市衡山人民醫院，一患者因無錢繼續治療，從樓上跳樓身亡；10月1日，安徽一名男子跳河，好心的路人將救生圈拋給他，卻被他堅定地拒絕；9月19日，北京海淀區上莊橋多名90後相約集體自殺，導致7人死亡，2人失蹤；「山西太原市接力式跳橋」的詞條登上了熱搜榜，5月份短短的一個月時間內就有二十多人跳橋自殺。 網絡上的新梗「張獻忠」，指底層民眾因對社會不滿而無差別地暴力殺人事件，在最近的網絡中被頻繁提及，很多殺人者都是被現實生活所迫，走投無路，進而去報復社會。 10月8日，一名60歲的男子在廣州天河區一小學門口持雙刀隨機砍人，造成3名小學生死亡，十多人受傷。 9月30日，一名37歲男子因老闆欠薪，討債無果，走投無路，在上海松江區沃爾瑪商城持雙刀無差別砍人，造成3人死亡，15人受傷。 9月10日，一名56歲男子因公司破產，開一輛凱迪拉克車在武漢光谷藏龍二小門口，撞倒一大片學生和家長，目擊者稱，路上倒著的電動車有十多輛，地上躺著的大人小孩都有。 9月3日，山東泰安東平縣一接送學生的公交大巴司機因工資被拖欠，面臨下崗，精神崩潰，開車衝擊學生人群，多人倒在車輪下，造成11人死亡，13人受傷。 如果你看見「瀋陽鐵西進入冷兵器時代」這樣的熱搜詞條，是無論如何也想不到它的具體含義的。其實是指當地今年短短幾個月就發生了十多起大規模無差別殺人事件，多為持刀砍人，「少則死3人，多則死9人」。 而剛剛過去的股市過山車，又將一大波新入場的股民瞬間深度套牢，無疑這又會成為自殺和殺人的又一個高發因素。 那麼，令這麼多人發瘋、發狂、自殘、無差別殺人的背後根源到底是什麼呢？國人的瘋狂背後其實是中共的瘋狂，有網友直言，是「中共把老百姓逼入絕境」。