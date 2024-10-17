欧洲航空公司对中国同行的“不公平优势”表示担忧

欧洲航空公司越来越多地呼吁解决他们所说的中国同行享有的不公平优势–中国航空公司可以直接飞越俄罗斯前往欧洲，为消费者提供更短的旅行时间和更低的机票价格。 莫斯科因为乌克兰战争而遭到制裁，作为回应，许多欧洲航空公司被禁止进入俄罗斯领空。额外的环境成本使欧洲航空公司更难与中国航空公司竞争。 汉莎航空首席执行官卡斯滕·施波尔(Carsten Spohr)星期三(10月16日)在布鲁塞尔举行的行业新闻发布会上敦促做出改变，要求所有飞往欧洲的航班都避开俄罗斯领空。 据路透社报道，施波尔表示：“我们不能飞越俄罗斯，但中国航空公司可以。如果你想要一个公平的竞争环境，我们需要确保任何在欧洲降落的航空公司都避开俄罗斯领空。否则中国航空公司将拥有巨大的优势。” 彭博社报道称，据知情人士透露，总部位于巴黎的法航荷航集团(Air-France KLM)正在游说法国政府对中国航空公司飞往欧洲的航班数量设置上限，以保护欧洲航空公司免受不公平竞争。 本月早些时候，荷航首席执行官马里安·林特尔在接受荷兰公共广播公司(Nederlandse Publieke Omroep)采访时呼吁欧洲采取措施应对她所说的不公平的竞争环境。 “欧洲至少可以研究一下如何防止这种不公平的竞争环境，通过定价或换个角度看待这个问题，”林特尔说。 自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧洲航空公司就没有飞越过俄罗斯领土。乌克兰的领空也已关闭。 汉莎航空首席执行官施波尔的这番言论并不是中国航班首次引发其他国家担忧。在新冠疫情期间，美国采取行动限制飞往美国的中国航空公司数量，最终导致华盛顿和北京都对航班数量设置了上限。 一些欧洲航空公司已经取消了飞往中国的航线。 本月晚些时候，汉莎航空将取消法兰克福至北京的航班，中国国际航空将成为唯一一家往返两地的航空公司。7月，维珍航空取消了伦敦至上海的航班，这是其飞往中国的唯一航线。 近年来，欧盟和中国在贸易、技术和国家安全等各种问题上存在分歧。一些人担心，最近中欧针锋相对的行动可能引发贸易战。