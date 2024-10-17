行业整顿令前景黯淡 中国金融专业人士纷纷转行

前途惨淡的中国银行家和基金经理们正在放弃金融行业的职业生涯，原因是政府的各类行动和监管使前景暗淡，甚至让教育和脱口秀等领域看起来更具吸引力。 由于对交易、融资和达成交易的审查趋严，加上经济低迷导致股票交易量暴跌，私募股权和风险投资枯竭，股票市场上市的机会减少，薪资和职位被削减。 在经历了三年毫无方向的资本市场后，深水基金管理合伙人徐宇鹤(音译)转向了更可预测的业务——帮助学生出国留学。 徐宇鹤说：“经济刺激承诺最近可能推动了股市上涨，但投资者是多变的，所以这种牛市情绪可能是短暂的。” 他强调：“教育服务是一项粘性更强的业务。＂他正在利用“越来越多人前往香港或新加坡学习或移民的趋势”，这些地方不仅富裕、文化相似，还靠近中国。 价值67万亿美元的金融行业首当其冲，受到各类措施的打击，尤其是2021年启动的“共同富裕”运动，旨在缩小贫富差距，措施包括对薪酬设限和追回奖金。目前，对冲基金行业成为了针对量化交易的打击对象，监管机构认为这种交易可能对散户投资者不公平。 官方数据显示，识别弱势对冲基金运营商的行动导致去年数千家基金倒闭。 许多对冲基金甚至未能从创纪录的股市反弹中获利，因为基于数据的策略无法预测出乎意料的政策变化，导致空头仓位出现亏损。 总部位于上海的人力需求公司瑞福仕总监杰森-谭说：“市场支持的刺激措施是一项非常短期的措施，目的是赢得散户投资者的心。” “我和足够多的银行家谈过……他们知道‘共同富裕’已是常态，高薪银行工作时代已经结束。银行业人才已经开始寻找海外职位或转向监管较少的行业。” 薪酬上限 基金咨询公司Z-Ben Advisors表示：4.4万亿美元的公募基金行业也出现了“基金高管和投资组合经理的‘重大流动’，因为公司专注于薪酬审查和成本控制。” 路透社上月报道，中国十大资产管理公司之一的中国招商基金管理公司已要求高管退还过去五年内超过新“共同富裕”上限的薪酬。 Z-Ben在9月初发布的一份报告中表示：“薪酬上限的广泛实施将决定是否会增加行业内的流动，或关键员工完全离开基金管理行业。” 一位去年辞职并移居国外的前投资银行家表示，银行家被逮捕和拘留的风险增加，加上薪酬实际上在下降，这使得业务风险加大。 这位前投资银行家说，许多国有银行员工在出国旅行方面受到限制，以防有朝一日当局想要对某些业务发起调查。 银行家过剩 由于监管机构大幅收紧对上市公司申请者的审查流程，部分原因是为了确保资金流向政府希望的半导体等战略领域，交易员的机会也被削减。 由此导致境内上市几乎停止——首次公开募股的筹资额在今年上半年较去年同期暴跌75%，KPMG数据显示。同时，特别是中美之间的地缘政治紧张局势增加了企业不选择在海外上市的理由。