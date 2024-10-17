(影) 網傳中國籃球退役球星易建聯花4.8萬嫖娼 對象疑是跨性別者

已婚多年且育有 2 子的中國男籃退役球星易建聯，最近疑似捲入嫖娼醜聞，且對象還是跨性別者。 翻攝自杰克船長 X 帳號 已婚多年且育有 2 子的中國男籃退役球星易建聯，最近疑似捲入嫖娼醜聞，且對象還是跨性別者。此消息成為微博熱搜，引起中國網友強烈關注。 X 帳號「新聞調查」今（17）日分享相關圖片。圖片中側臉與易建聯相似的男子，在酒店房間內赤裸身體。他手上拿著一張身分證，身分證寫有易建聯的姓名和相關個人資訊。該男子的容貌與身分證資訊，讓人們懷疑他就是易建聯本人。不過這項消息尚待證實。 X 帳號「杰克船長」指出，易建聯花費 1,500 美金（約 4.8 萬台幣）與對方開房，且對方是一名跨性別者。相關圖片顯示，對方雖擁有女人般的容貌與身材，但身分證上的名字是李育誠，風格明顯偏向男性，而性別欄也寫著男性，證實他確實是跨性別者。 目前易建聯尚未針對此事進行回應，使猜測情況的網友討論更加熱烈。有人認為圖片中的男子確實就是易建聯，也有人聲稱圖中男子的身分證資訊，與易建聯本人真實資訊有差距，應該是別人。 熱烈討論的網友們紛紛說：「到底是不是本人？我被搞糊塗了。」、「如果真的是本人，那易建聯名聲要完了。」、「這件事真的太炸裂了，今日網路用夠多了。」、「是不是有錢人玩女人也會玩膩，非要去玩跨性別？」、「以易建聯的為人來看，他應該不會做這種事。」 已婚多年且育有