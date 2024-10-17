谷歌郵箱新騙局！當心帳戶被盜用接管 【新唐人北京時間2024年10月17日訊】一名安全研究員和一家科技初創公司的首席執行官均警告說，一些Gmail（谷歌郵箱）用戶可能會成為一個複雜騙局的受害者，該騙局以人工智能為基礎，可能會導致受害者的帳戶被他人接管。 知名科技型風險投資公司Ycombinator的首席執行官加里‧譚（Garry Tan）上週末在社交媒體X平台上寫道，有一個「相當複雜」的網絡釣魚騙局，該騙局使用人工智能生成的聲音幫助詐騙。 他在10月10日的一個帖子中寫道，「你應該注意一個經過相當精心策劃的網絡釣魚騙局，它使用人工智能語音，聲稱來自谷歌支持（來電顯示匹配，但未經驗證）」。 他接著警告：「請不要在此對話框中點擊『是』——（否則）你會遭到網絡釣魚攻擊。」 「他們聲稱要檢查你是否還活著，並聲稱他們應該無視一份提交的死亡證明，該證明聲稱家人正在恢復你的帳戶。」譚繼續寫道，「這是一個精心設計的花招，讓你允許恢復密碼。」 IT顧問薩姆‧米特羅維奇（Sam Mitrovic）在上個月的一篇博文中寫道，有一個針對Gmail帳戶的類似的詐騙企圖，也使用人工智能生成的語音。 「這些騙局正變得越來越複雜，越來越有說服力，實施的規模也越來越大。」米特羅維奇寫道，「人們都很忙，而這個騙局聽起來、看起來都足夠正當，我會給他們的努力打個A。很多人都可能上當。」 米特羅維奇說，他收到了一個通知，要求他批准對恢復Gmail帳戶的嘗試，但他拒絕了。大約40分鐘後，他又接到一個電話，來電顯示的是「谷歌悉尼」（Google Sydney），他也拒絕了。 「整整一個星期後，差不多就在同一時間，我收到了另一個從美國發來的通知，要求批准對我Gmail帳戶的恢復。」 「你猜對了——大約40分鐘後，我接到一個電話，這次我接了。這是一個美國人的聲音，非常有禮貌，也很專業。號碼是澳大利亞的。他做了自我介紹，並說我的帳戶上有可疑活動。」 對方隨後問米特羅維奇是否在旅行，米特羅維奇回答說，他沒在旅行。對方又問米特羅維奇是否在德國，他也說不在。 米特羅維奇說，他發現來電者的號碼是一個官方號碼，列在「谷歌澳大利亞」（Google Australia）的IT支持頁面下。他補充說，他要求對方提供一封供確認的電子郵件，而發件人地址似乎也是谷歌團隊使用的一個官方帳戶。 「在背景中，我能聽到有人在敲擊鍵盤打字，整個通話過程中都有一些背景噪音，讓人聯想到呼叫中心。」米特羅維奇寫道，「他告訴我他已經發了郵件。過了一會兒，電子郵件來了，乍一看，這封郵件是合法的——發件人來自谷歌的一個域。」 但這位研究員指出，偽造電子郵件地址其實很容易，他注意到「收件人」一欄中包含一個巧妙地命名為「Google mail