报道称蔡英文将访美 前美联邦众议员：应展开双臂欢迎她

美国一家网络媒体报道，5月才卸任的前台湾总统蔡英文可能在未来几周访美，此一访问一旦发生，可能在美国总统大选的紧张时刻搅动美中两国原已脆弱的关系。不过前美国联邦众议员邵建隆(Matt Salmon)说，美国应该展开双臂欢迎蔡英文来访，因为“代表民主的人永远受到美国的欢迎。” 美国网络媒体《政治》(Politico)星期二(10月15日)“国安日报”(NatSec Daily)专栏援引两名熟悉蔡英文出访计划的不具名消息来源报道说，蔡英文计划在她结束欧洲之行以后的某个时间点访问美国。蔡英文目前正在进行对包括捷克、比利时和法国等国家的访问，预定这个星期晚些时候结束欧洲的访问。 报道说，北京“反对台湾现任和前任资深官员踏上美国土地”，而且对任何他们与美国对口官员的接触“超级敏感”(hyper-sensitive)，不过北京最终的反应可能会视谁与蔡英文会面以及她访美的时机而定。 蔡英文的身份是普通公民 针对蔡英文访美的报道，美国国务院发言人在以背景说明方式回应媒体的电邮中说，蔡英文的身份是一位普通公民，她以个人身份进行的任何旅行要由她自己来说明。 “蔡英文是一位私人公民，我们会让她说明任何她以个人身份可能进行的旅行。我们在人民与人民的关系上有长期前例。来自台湾一名私人个人的旅行不会影响我们的一个中国政策，这个政策没有改变，”国务院说。 代表美国亚利桑那州的共和党前美国联邦众议员邵建隆(Matt Salmon)针对蔡英文可能访美一事接受美国之音采访时说，美台领导人本来就应该定期互访增加交流，他非常乐见蔡英文来美访问。 “太好了！我认为我们应该张开双臂欢迎她，”邵建隆说，当年时任台湾总统的李登辉想要到他的母校康奈尔大学访问时，他就是那次访问的强力倡议者人之一。 代表民主的人永远受美国欢迎 “我是公开支持那次访问的强力支持者之一。我认为我们应该更常邀请台湾民选官员到美国来，我也认为更多美国领导人应该定期访问台湾，”他说。 由于蔡英文被中国视为台独分裂分子，她的出访具有一定程度的敏感性，蔡英文访美是否对美中关系带来负面影响，邵建隆持否定看法。 “我不认为会如此，”他说，美国对台海两岸的立场应该有更多的战略清晰。 “美国对台湾的支持应该被宣示为是毫不含糊的。那就意味着说，我们支持民主，无论它在全球哪一个地方存在。那也代表说，代表民主的人们永远受到美国的欢迎，”他说。 全球台湾研究中心执行主任萧良其(Russell Hsiao)也在接受美国之音采访时表示，台湾前总统访问美国“完全是一个例行性”的事情，因为前总统马英九、前总统李登辉卸任后都曾经到美国访问。 台湾前总统访美没有敏感性 “所以前总统访问美国真的没有任何敏感性。其次我认为，为了感谢她对管理一个非常困难的跨海峡及美中关系期间付出的巨大努力，她应该在首都华盛顿受到很好的对待，如果她决定要来的话，”他说。