直击假信息：当美国之音遇上“美国之声”，揭示TikTok和X上的假新闻账户

编者按：本系列报道是美国之音携手台湾民主实验室(Doublethink Lab)联合推出的深入调查。我们通过尖端大数据分析，揭秘中国网络行动，剖析美国大选虚假信息。转载者敬请注明来自美国之音。 美国之音与台湾民主实验室近日的联合调查发现，TikTok出现了美国之音(Voice of America)以及在美国发行量排名第三的日报《今日美国》(USA Today)的假冒账户。这两个账户均在中国境内运营，且粉丝数目众多。在X上，也发现了美国之音的假冒账户，虽然没有《今日美国》的假冒账户。我们的调查聚焦TikTok和X这两个主流社交媒体。 截至截稿时, 在TikTok上冒充《今日美国》的账户拥有1.1万个粉丝和8.8万个赞，而冒充美国之音的账户拥有近两万个粉丝和近30万个赞。 “根据我们的开源情报(OSINT)工具，这两个涉案账户是在中国境内运营的。这很重要，因为TikTok在中国被屏蔽，这表明这两个账户可能被授予访问被屏蔽网站的权限。”台湾民主实验室的分析指出。 这两个冒充美国主流媒体的帐号发布内容与中国垃圾伪装(Spamouflage)影响力活动的话题类似，主要由外国人称赞中国生活便利、经济繁荣，而放大美国国内争议性的议题。 长期关注中国虚假信息的分析人士指出，他们无法确定这两个虚假账户与中国政府的影响力活动有关。不过，从这两个账户已经贴出的内容可以看出，它们的目的非常明显，即要加剧人们对美国政府和民主制度的不满和不信任。 美国之音VS“美国之声” 美国之音针对美国以外的观众和听众，在TikTok上并没有官方账户。在我们的调查发现了多个使用VOA标识作为头像的帐号。大多数帐号只是转发美国之音的真实内容，并没有进行刻意剪辑。 然而，名为“美国之声”(@voiceofamerica0)的这个帐号则截然不同，其主要的发布内容是与中国论述相同的宣传信息。该帐户拥有近两万个粉丝和近30万个赞。这个账户从2022年12月8日到2024年10月3日间，共发布了395个帖子。截至发稿时，这个账户仍在以一天两个视频的速度进行更新。 虽然该账户简介上写着“听美国之声，看世界之变”，但是其中的视频与中国宣传的调子一致，主要批评美国国内外事务，同时赞扬中国发达、安全和便利。 该账户创建了几个播放列表，例如“中国旅游和中国生活”，介绍外国人在中国的正面旅游经历；“事实与真相”，介绍外国人如何揭穿与中国政治价值观相悖的信息或西方媒体的报道；或“美国故事”，由一位中国女性讲述美国的真实生活。 比如这条收视率近44万的视频，就是塞内加尔裔美国歌手嘻哈歌手阿肯(Akon)谈论中国对非洲的巨大贡献。“中国为非洲做的事比任何国家都多，欧洲人400年无所作为。”视频文字写道。 大约80%的视频使用英语加繁体字幕，20%的视频由在美生活的中国女性讲述美国社会的一些问题。 非政府组织研究与行动中心(Research &