6歲以下免費！台中2家高CP值親子飯店 暢玩250坪室內樂園

台中高CP值親子飯店，一次給你2家！看好親子家庭客出遊熱潮不減，雀客藏居台中大墩、永豐棧酒店與《食尚玩家》合作，推出入住免費玩童媽吉樂園獨家優惠，有雙人、家庭房等四種不同平日房型優惠方案，6歲以下還可免費入住，換算每人入住平均不到千元，可說是親子出遊首選。 永豐棧地點絕佳 室內樂園小小孩最愛 小小神車手區體驗駕駛樂趣 必買世界冠軍麵包 雀客藏居大墩館房間坪數大 《食尚玩家》與「酷派旅遊網」於10/17～11/6合作獨家旅宿優惠，推出雀客藏居大墩館、永豐棧酒店入住免費遊玩童媽吉樂園獨家優惠，共有包括雙人房、家庭房等四種不同平日房型優惠方案，提供６歲以下免費入住，兌換日期至12/30止，每人平均不到千元。整體優惠雀客藏居大墩館最多省約2,100元，永豐棧酒店最多省約1,300元。 「永豐棧酒店」是台中頗具名氣的飯店，共有334間客房，位於臺灣大道上絕佳的地點，鄰近精明商圈，是許多人來臺中入住的首選，分為Ａ館與B館，房間寬敞舒適。風尚早餐種類多樣，現燙牛肉湯在網路的評價不錯，公共設施方面則有健身房。本次優惠房型為「永豐棧酒店」的標準雙人客房，一大床，大約10坪，是簡潔典雅的風格，加上交通便利，是商務人士差旅時方便的選擇；另外經典家庭客房為兩中床，同樣為10坪左右，以原木主色調搭配沙發，讓整體的空間創造出溫馨休閒感受。童媽吉樂園「童話星球」主題館位在台中永豐棧酒店4樓，佔地250坪，多達10種多樣的遊戲設施。館內精心打造了包括兒童專屬賽車道、互動投影遊戲室、旋轉木馬、跳跳床等多種好玩刺激的遊戲體驗，可說是1～12歲小朋友的天堂，來到童話星球的小朋友玩開了，就不想回地球啦！平日遊玩時間不限，假日限時3小時。本次食尚合作住宿方案包括樂園門票，住客可享遊玩不限時的優惠，不過隔日需另外收費。童媽吉樂園 MAGI LAND是雀客旅館集團旗下「宜蘭童媽吉親子飯店」所衍伸出的童遊設施品牌，在永豐棧館裡遊樂設施多樣，像是小小神車手區，可體驗駕駛的樂趣；飛天魔毯區挑戰重力極限，感受離開地球表面自由飛翔的感覺。除了遊戲區，也提供沙發區、懶骨頭休憩區，讓寶貝們放電的同時，爸爸媽媽也有一個休息好所在。小編特別推薦永豐棧位在一樓的麵包坊，平常在地人也會來購買，結合加州葡萄乾的原料製成天然酵母技術，並與藝術烘培世界冠軍裴志偉協力研發，每日新鮮出爐多樣選擇的美味麵包與糕點，加上價格平實，很受在地人喜愛。有日式黑芝麻、法國長棍、無花果麵包等等， 體積比手掌還大，價格在65-85元之間，住客憑85折優惠券購買更划算，相當推薦。至於「雀客藏居大墩館」則位於永豐棧酒店對面，採用簡潔的灰白大理石呈現明亮的現代感風格，富含氣質且溫馨浪漫的設計。飯店早餐與永豐棧餐廳共用，以親子家庭客居多，因此全館房型都是四人房為主，而入住飯店的旅客也可至一旁永豐棧的童媽吉樂園樂園遊玩，體驗各種遊樂設施。本次合作專案有二種，分為經典家庭客房平日專案及藏居家庭套房平日專案，經典家庭客房為兩中床房型，最多可入住四人，坪數約12坪，有浴缸。藏居家庭套房也是兩中床房型，入住四人，房內空間更大一些，約16坪。專案兌換期限：即日起～12/30平日：週日～週四旺日：週五假日：週六1、領取文末「獨家優惠卡」2、至導購網址下單3、加入「酷派line客服」出示APP優惠卡截圖即可 ※請勿在此灰線下區域輸入任何文字，會被程式濾掉！ 金鐘獎59最完整速報及專訪一次看 下載TVBS新聞APP，最新消息不漏接 ◤2024名古屋旅遊推薦◢ 👉名古屋超夯玩法!美拍景點 👉衝樂高樂園!打卡巨型南瓜燈 👉下載食尚APP! 搖一搖抽好禮