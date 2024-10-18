2024紐約地產博覽會 分析投資曼哈頓最佳時機 【新唐人北京時間2024年10月18日訊】第16屆紐約地產博覽會（NYC Real Estate Expo）於10月16日在曼哈頓中心希爾頓酒店盛大舉行。展會吸引約200家參展商和近萬名與會者，150位業內專家登台演講，涵蓋建築、科技、能源、銀行和地產經紀等多個領域，為行業提供重要交流和學習平台。 與會專家認為儘管當前政治經濟形勢變幻莫測，但地產業前景依然樂觀，尤其是紐約曼哈頓地區的地產投資機會應該受到強烈關注。 紐約地產公司BKREA董事長兼首席執行官鮑伯·納卡爾（Bob Knakal）表示，目前曼哈頓地產可能是紐約40年來最佳的買入時機。他指出，很多建築每平方英尺的售價和20年或25年前一樣，「如果你相信紐約的未來，現在就應該考慮這裡的商業地產。」 納卡爾是紐約商業地產名人，自1988年以來他促成了2,341座建築的出售，市值約為220億美元，包括70億美元的地產開發項目。目前他建議投資者關注兩種投資：曼哈頓的地產價值目前被低估，現在是絕佳的投資機會；靠近公共交通站點的郊區，也是投資好選擇。 地產大蛋糕吸引高科技公司誕生 疫情之後，隨著物價上漲，房產也一掃過去的低迷，房價和貸款利率陡然上升。雖然利息已經開始呈下降趨勢，但隨著房地產市場復甦，新的科技公司也開始進入這個領域。 新澤西初創公司Relm AI就是一個例子。該公司首席運營官瑞特（Jackson Reiter）告訴本報，疫情之後他看到了機會，目前他們公司正在開發一個房地產搜索和租賃高科技平台，旨在削減中間商和消費者的成本。今年7月新開發的平台已經在新澤西上線，並計劃10月稍後在紐約推出類似的地產搜索平台。 談到創建地產科技公司的初衷，他說公司有三位聯合創建者，總裁是他的大學朋友，而他本人在疫情之前是紐約和新澤西的一名房地產經紀人，還有一位是金融業的博士，他們目前都分別辭掉原來的工作，全身心投入到這項新事業中。 房產是華人抗通膨好工具 美國華人對地產情有獨鍾，在此次地產博覽會中，Essencap Funding的信業資本公司總裁保羅（Paul Loute）接受本報採訪時表示，對華人而言，房產是一項保值、有效益的長期投資，但需要穩健經營。